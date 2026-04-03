Cosa vedere a Pasqua: 4 film da vedere in famiglia questo weekend

Pasqua si sta avvicinando e se volete godervi la festa in famiglia o con amici, ecco quattro film perfetti da guardare insieme.

In una Hollywood alternativa dove cartoni animati e umani convivono, il detective Eddie Valiant viene incaricato di indagare su un caso che coinvolge la star dei cartoon Roger Rabbit, accusato di omicidio.

Diretto da Robert Zemeckis, il film è considerato un cult del suo genere e il coniglio Roger è uno dei personaggi più apprezzati di sempre.

Chi ha incastrato Roger Rabbit è disponibile in streaming su Disney+.

Chi ha incastrato Roger Rabbit - Sfondo

Il principe d'Egitto

Per una Pasqua cinematografica a tema religioso, questo capolavoro racconta la storia di Mosè, cresciuto come principe d’Egitto accanto al fratello Ramses, ma destinato a scoprire le sue vere origini.

Il film d'animazione del 1998 diretto da Brenda Chapman, Simon Wells e Steve Hickner è considerato un cult per i ragazzi cresciuti negli anni '90, ma è anche apprezzato dalla critica di tutto il mondo.

La fabbrica di cioccolato

Nel rifacimento del classico film basato sul romanzo del 1964 scritto da Roald Dahl, Charlie Bucket è un bambino dal cuore puro che vive in povertà con la sua famiglia. La sua vita cambia quando trova uno dei cinque biglietti d’oro che permettono l’accesso alla misteriosa fabbrica di Willy Wonka.

All’interno, Charlie e gli altri bambini vivranno un’esperienza straordinaria tra invenzioni incredibili e dolci fantastici, ma anche lezioni importanti su comportamento, valori e conseguenze delle proprie azioni.

La fabbrica di cioccolato è disponibile in streaming su Netflix e HBO Max.

Galline in fuga

In un pollaio gestito dalla severa signora Tweedy, un gruppo di galline vive nel costante timore di fare una brutta fine.

La coraggiosa Ginger sogna la libertà e tenta continuamente di organizzare una fuga e quando arriva Rocky, un gallo apparentemente capace di volare, le galline vedono finalmente una speranza.

Galline in fuga - Sfondo

La redazione di Hynerd vi augura una buona Pasqua!