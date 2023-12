The Penguin: guarda le prime immagini dello spin-off di The Batman

Max ha pubblicato un video in cui presenta i prodotti in uscita nel 2024. Tra questi compare The Penguin, la serie spin-off di The Batman.

HBO, o più precisamente Max, ha rivelato le prime immagini della serie spin-off di The Batman, The Penguin, dedicata al mitico personaggio del Pinguino. Nei panni dell’amato villain tornerà Colin Farrell, apprezzato tantissimo da pubblico e critica per la sua interpretazione nel primo film diretto da Matt Reeves.

Tra i vari trailer pubblicati, come ad esempio quello di House of The Dragon 2, Max ha reso disponibile anche un video, passato un po’ in sordina, dove vengono presentati tutti i prodotti in arrivo nel prossimo 2024 e tra questi compare anche The Penguin.

“Il mondo non è costruito per ragazzi come noi“, dice il Pinguino nella clip. “Vedrai cosa posso fare!“. La curiosità è tanta per un prodotto che si presuppone possa seguire lo stile cupo ed investigativo introdotto da The Batman, con un personaggio principale che ha davvero tanto da esprimere.

Presenti nel video di presentazione anche la stagione 2 di House of the Dragon, il nuovo Pretty Little Liars, la stagione 3 del pluripremiato Hacks e la serie prequel di It, Welcom to Derry.

Nel cast di The Penguin saranno presenti Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O’Connell, con Clancy Brown e Michael Zegen. I produttori esecutivi dello show di Max sono Matt Reeves in persona, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, che è allo stesso tempo lo showrunner, Craig Zobel, che dirigerà anche i primi tre episodi, e Bill Carraro.