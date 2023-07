Threads: il nuovo social di Instagram è disponibile per il download

Oggi è il giorno di Threads, ma non in Europa (per il momento).

Threads, la nuova app dell’universo Meta, è stata rilasciata oggi. Una minaccia concreta per Elon Musk e Twitter, che ora avranno una concorrenza tutt’altro che semplice da battere.

Non tarda ad arrivare sulla piattaforma il primo post di Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta e fondatore di Facebook, che quasi a voler lanciare il guanto di sfida, scrive: “Facciamolo. Benvenuto in Threads.“

A seguire, lo stesso Zuckerberg ha diffuso i dati degli iscritti nelle prime quattro ore di accesso alla nuova piattaforma: “Abbiamo appena superato i 5 milioni di registrazioni nelle prime quattro ore“. Registrazioni che poi, dopo sette ore, hanno toccato quota 10 milioni.

Threads: quando esce in Europa?

La nuova piattaforma di Meta, rivale diretta di Twitter, si presenta come una versione testuale di Instagram. Al momento è sbarcata in 100 paesi del mondo, ma non in Europa, ed è compatibile sia con il sistema operativo Android di Google sia con iOS di Apple.

Al momento, non è certo quando Threads potrà essere disponibile anche in Europa, compresa l’Italia. Tutto può cambiare in poche ore, come no, e stando ad alcune voci di corridoio il rilascio in Italia potrebbe avvenire oggi stesso verso le 16. Staremo a vedere.

Il motivo del blocco di Threads in Europa è dato dalle regole più rigide dell’Unione Europa riguardo la raccolta e la gestione dei dati personali degli utenti.

Nel frattempo, ci pensa ancora Mark Zuckerberg ad accendere la scintilla e l’hype attorno a Threads, dichiarando: “Twitter ha avuto l’opportunità di farlo ma non è risucita. Noi speriamo di farlo“.