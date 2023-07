Threads: ecco quando uscirà il nuovo “Twitter di Meta”

Threads, l’app dell’universo Meta concorrente a Twitter, è pronta a sbarcare su tutti gli app store, compresi quelli italiani. Difatti, negli ultimi giorni è stata già avvistata la sua pagina sulle varie piattaforme di download di app, con relativa data di lancio.

Al momento è addirittura disponibile il predownload di Threads, in attesa del suo rilascio ufficiale previsto per il 6 luglio 2023. L’app, prima denominata come il progetto Barcelona o P92, è un nuovo social della schiera di Meta destinato ad essere diretto concorrente di Twitter.

Nella descrizione di Threads troviamo:

Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creator preferiti e altri utenti che hanno le tue stesse passioni o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo.

Rimangono dei dubbi sulla sua diretta connessione ad Instagram: inizialmente si parlava di un social quasi “parallelo”, con i follower che sarebbero transitati automaticamente da un’applicazione all’altra, mentre nelle ultime ore si pensa possano essere scollegate.