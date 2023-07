Come scaricare Threads con account italiano

Nella giornata di ieri c’è stato il grande lancio di Threads, il nuovo social di Instagram, disponibile in più di 100 paesi. In poche ore ha raggiunto più di 10 milioni di utenti e nelle ultime ore è uscito in rete il link di invito per la beta di TestFlight di Threads.

Vediamo quindi, qui di seguito, i passaggi da seguire per avere Threads in Italia con account Italiano. Ci teniamo a specificare però che questo metodo potrebbe non essere più disponibile nel momento in cui leggerete l’articolo, visto che il numero di posti per le beta solitamente sono limitati.

Come scaricare la beta di Threads in Italia

La prima cosa da fare, in particolare se avete iOS, per riuscire a scaricare la beta di Threads in italiano è avere accesso a questo link: https://testflight.apple.com/join/KmtX0bcQ.

Una volta averci cliccato, vi comparirà una finestra con delle indicazioni da seguire. Come leggerete, il primo step è quello di scaricare l’applicazione di TestFlight, utilizzata per aiutare gli sviluppatori a testare le beta.

Una volta scaricata l’app TestFlight ed esserci entrati, il secondo step è quello di cliccare su “inizia test”, presente nella stessa finestra di prima e posto al di sotto del simbolo di Threads.

In questo modo, Threads verrà scaricata sul dispositivo da cui avete accesso al link, che sia esso iPhone, iPad, o Mac. Facile, no?

Piccola Tips: Stiamo raggruppando tutti gli utenti italiani in questo nostro post, fatti sentire anche tu: https://www.threads.net/t/CuWxU1itdH9/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Il patron di Meta e Facebook, Mark Zuckerberg, ci ha tenuto a specificare che, al momento, mancano ancora molte funzionalità a Threads. Vanno citati ad esempio la possibilità di ricercare e l’utilizzo degli Hashtag. Tutto, quindi, sembra ancora in continua evoluzione.

Ricordiamo, inoltre, che le beta di TestFlight possono essere testate per un massimo di 90 giorni dal giorno in cui viene caricata dallo sviluppatore. La speranza, in ogni caso, è che il nuovo social di Instagram possa essere presto disponibile sull’App Store nella sua versione ufficiale.

(Fonte: departures.to)