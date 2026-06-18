Scary Movie, tutti i film della saga classificati dal peggiore al migliore

La saga di Scary Movie ha segnato un'intera generazione di appassionati di commedie demenziali, trasformando parodie di horror e blockbuster in autentici fenomeni pop.

Nonostante questo, non tutte le ciambelle escono con il buco. Ecco la nostra classifica completa di Scary Movie, dal capitolo meno riuscito fino a quello che, ancora oggi, rappresenta il punto più alto dell'intero franchise.

6. Scary Movie 5

Non c'è nemmeno il cast originale. Ammettiamo di non averlo visto fino all'ultimo minuto e, detto francamente, già questo dice molto. Senza Anna Faris e Regina Hall, il film perde completamente l'anima della saga e finisce per sembrare una copia sbiadita dei capitoli precedenti.

5. Scary Movie 4

Una trashata senza pari che, purtroppo, non fa nemmeno ridere. Le gag basate sulle scoregge avevano già smesso di funzionare da tempo e la trama, che prende principalmente in giro The Village, è talmente dimenticabile che facciamo fatica a ricordare cos'altro accada nel film. Almeno ci sono ancora Cindy e Brenda, ma da sole non bastano a tenere in piedi tutta la baracca. Consigliato Scary Movie 6: tutti i film parodiati, da Scream a The Substance Leggi ora

4. Scary Movie 6

Ne abbiamo già parlato nella nostra recensione e lo abbiamo definito come un film totalmente nella media rispetto all'intera saga, che però riesce comunque a strappare qualche risata. È bellissimo rivedere il cast originale riunito insieme ai fratelli Wayans, tornati a dirigere il progetto.

Il film prende di mira la situazione politica attuale e lancia anche un messaggio piuttosto chiaro: non ci sarà alcun passaggio di testimone alle nuove generazioni, perché questo franchise appartiene ancora a loro.

Scary Movie - Sfondo

3. Scary Movie 2

Cindy e gli altri sopravvissuti del primo film vengono invitati a Hell House, una palese parodia di The Haunting, conosciuto in Italia come La casa degli invasati.

All'epoca, il film prendeva in giro la pellicola con Liam Neeson, Owen Wilson e Catherine Zeta-Jones, un film piuttosto trash che ebbe però un enorme successo commerciale. E come dimenticare la fantastica parodia de L'Esorcista, ancora oggi una delle sequenze più divertenti dell'intera saga?

2. Scary Movie

È qui che tutto ebbe inizio. Una giovanissima Anna Faris e una Regina Hall agli esordi entrano a far parte della storia senza sapere che sarebbero diventate due icone della commedia demenziale.

Scary Movie era inoltre il titolo che Wes Craven aveva inizialmente pensato per Scream prima di scartarlo. Con Keenen Ivory Wayans alla regia nasce una saga destinata a lasciare il segno nel cinema comico dei primi anni Duemila.

1. Scary Movie 3

Sul gradino più alto del podio troviamo Scary Movie 3, il capitolo che contiene le migliori parodie dell'intera saga. Da The Ring a Signs, passando per 8 Mile, ogni riferimento è perfettamente calibrato e riesce ancora oggi a far ridere.

Oltre alle immancabili Cindy e Brenda, il film può contare su un cast di tutto rispetto: Charlie Sheen nella parodia di Signs, Simon Rex, Anthony Anderson, Kevin Hart e il leggendario Leslie Nielsen, re indiscusso della commedia americana.

È uno di quei film che rimangono impressi nella memoria anche grazie alle sue battute più iconiche: «Io ho un sogno!», «Quale sogno?», «Avere un sogno!»