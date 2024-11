We Live in Time, quando esce in Italia? La data slitta, ecco a quando

We live in time – Tutto il tempo che abbiamo, il nuovo film diretto da John Crowley con protagonisti Florence Pugh e Andrew Garfield, dopo essere stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e successivamente, alla da poco trascorsa, Festa del Cinema di Roma arriverà nelle nostre sale il 6 febbraio 2025 distribuito da Lucky Red.

Inizialmente prevista per il 28 novembre 2024, l'uscita di We Live in Time è stata posticipata da Lucky Red a febbraio per allinearsi con quella degli altri paesi europei.

Nonostante l'attesa aumenti inevitabilmente, la nuova data così vicina a San Valentino è in perfetta sintonia con l'animo del film nel quale Crowley attraverso le vicende di una coppia ci regala una riflessione profonda sul valore del tempo e sull'impatto che l'amore ha sulle nostre esistenze.

La trama di We Live in Time

Al centro della narrazione troviamo Almut (Florence Pugh) , una talentuosa chef in piena ascesa, e Tobias (Andrew Garfield), un uomo che sta cercando di ricominciare dopo un divorzio. I loro destini si intrecciano casualmente, in un incontro che cambierà le loro vite in modo profondo.

Almut e Tobias tra alti e bassi prendono consapevolezza del loro tegame e un passo alla volta decidono di costruire insieme un futuro.