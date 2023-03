We Live In Time: il nuovo film con Andrew Garfield e Florence Pugh

Una delle coppie di presentatori più acclamate della notte degli Oscar potrebbe ricomporsi sul grande schermo, in We Live In Time.

Indice dei contenuti We Live In Time: regista e cast del film

Dal palco degli Oscar ad una collaborazione sul grande schermo: Andrew Garfield e Florence Pugh sono in trattative per recitare insieme in We Live In Time, commedia romantica sviluppata da StudioCanal e prodotta da Sunny March.

Stando a quanto riportato da Deadline, John Crowley si occuperebbe di dirigere la pellicola, sulla cui trama non sono ancora emersi molti dettagli. Per il momento We Live In Time viene descritto come una storia d’amore “divertente, coinvolgente e profondamente toccante”.

L’obiettivo della produzione è di dare il via alle riprese entro la fine del 2023, il che garantirebbe presumibilmente una distribuzione in tempo per la stagione dei premi del 2025, considerando semplicemente che tutte le persone coinvolte nel progetto hanno già ricevuto delle nominations ad alcune delle cerimonie più importanti del mondo dell’intrattenimento.

John Crowley è noto soprattutto per aver diretto Brooklyn, film con protagonista Saoirse Ronan candidato come miglior film agli Oscar 2016. Tra gli altri lavori del regista irlandese ricordiamo anche Intermission (2003) e Boy A (2007).

Andrew Garfield è reduce invece da un ultimo anno e mezzo a dir poco entusiasmante. Dal suo grande ritorno in Spider-Man: No Way Home alla candidatura agli Emmy per Under the Banner of Heaven, passando ovviamente per la seconda nomination agli Oscar grazie alla sua incredibile performance in Tick, Tick… Boom. Garfield si è poi preso una pausa dalla recitazione per ricaricare le batterie. Oltre a We Live In Time, stando ad alcuni rumors l’attore dovrebbe ritornare anche sul set di una serie televisiva, interpretando Richard Branson in Hot Air.

Un calendario estremamente fitto di impegni attende anche Florence Pugh, con l’attrice di Piccole donne che prenderà parte ad una serie di progetti attesissimi, a partire da Oppenheimer di Christopher Nolan e dal secondo capitolo di Dune, in uscita quest’anno, per poi tornare ad interpretare Yelena Belova in Thunderbolts dei Marvel Studios.

Due delle star più amate e ricercate di Hollywood insieme sul grande schermo. Non una brutta partenza, insomma, per We Live In Time.