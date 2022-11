Indice dei contenuti Wonder Man: cosa sappiamo sulla serie

Un nuovo supereroe è pronto ad entrare a far parte dell’universo cinematografico Marvel. Wonder Man avrà una serie Disney Plus a sé dedicata e sarà interpretato da Yahya Abdul-Mateen II.

Il promettente attore non è nuovo nell’industria dei cinecomic, avendo già interpretato Black Manta in Aquaman e Dr. Manhattan nella serie Watchmen, ruolo che gli è valso un premio Emmy. A questo si aggiungono apparizioni in film pluripremiati come The Trial of the Chicago 7, ma anche nei recenti Candyman, The Matrix Resurrections e Ambulance.

Wonder Man avrà dunque il delicato compito di introdurre un nuovo personaggio, come già avvenuto di recente per Ms. Marvel, Moon Knight e She Hulk. Yahya Abdul-Mateen II è indubbiamente un eccellente casting per elevare la qualità del prodotto e narrare le origini di Wonder Man.

Nei fumetti, Simon Williams, a.k.a. Wonder Man, è figlio di un ricco industriale. Egli eredita la società di famiglia scoprendo però che si trova sull’orlo del fallimento, non riuscendo a reggere la concorrenza delle Stark Industries. Questi eventi lo porteranno, in preda alla disperazione, a rivolgersi al Barone Zemo, grazie al quale acquisisce forza e agilità fuori dal comune.

All’interno dei comics, Simon Williams è stato un attore e uno stuntman. Anche per questo motivo la serie, come anticipato da Deadline, si preannuncia come una satira su Hollywood. Non a caso Ben Kingsley riprenderà il suo ruolo di Trevor Slattery, già visto in Iron Man 3 e Shang-Chi.

Quest’ultimo non sarà però l’unico componente del team di Shang-Chi a far parte della serie. Il regista Destin Daniel Cretton sarà, infatti, il produttore esecutivo e co-creatore di Wonder Man. Al momento non è chiaro se dirigerà anche alcuni episodi, ma la sua agenda ricca di impegni potrebbe frenarlo dal farlo.

Cretton è stato infatti scelto come regista di Avengers: The Kang Dinasty e al tempo stesso si occuperà della direzione e della sceneggiatura del sequel con protagonista Shang-Chi, nonostante non sia stata ancora ufficialmente prevista una finestra di distribuzione.