The penguin: cristin milioti sarà il villain della serie

Indice dei contenuti The Penguin e cos'altro?

The Penguin, l’attesa serie spin-off di The Batman, sarà il primo prodotto dell’universo corrispondente ad essere distribuito e, nel mentre, si arricchisce di informazioni che stuzzicano l’hype dei fan. In base a quanto riportato da Variety, Cristin Milioti è entrata ufficialmente a far parte del cast di The Penguin.

Secondo la trama della serie, Cristin Milioti dovrebbe interpretare il villain della serie, nonché Sofia Falcone, la figlia del famoso boss mafioso di Gotham, Carmine Falcone. Non è la prima volta che Sofia Falcone viene interpretata in un prodotto cinematografico, infatti nella serie tv Gotham è Crystal Reed ad essere scesa i panni del personaggio.

Crystal reed nei panni di sofia falcone

Per adesso non sappiamo ancora molto riguardo la trama precisa di The Penguin, ma sembra che il primo episodio riprenda dal periodo immediatamente successivo al finale del film di Matt Reeves (probabilmente una settimana dopo), con Colin Farrell nuovamente nei panni del Pinguino, celebre criminale di Gotham.

The Penguin è soltanto uno dei tre spin-off di The Batman attualmente in lavorazione presso HBO Max. In questi mesi Variety ha rivelato in esclusiva che Antonio Campos sta lavorando a una serie ambientata dentro l’Arkham Asylum, seguita da una storia costruita sul Gotham PD. L’universo di The Batman è pronto ad espandersi, non resta che vedere se riuscirà a tenere l’asticella alzata dal primo film.