10 curiosità su Pulp Fiction che forse non sapevi

Pulp Fiction torna al cinema in occasione del suo ventesimo anniversario. Sono passati, infatti, ben 20 anni da quando Pulp Fiction debuttava nelle sale cinematografiche, cambiando per sempre la storia del cinema e consacrando Tarantino come leggenda vivente. Palma d'oro a Cannes nel 1994, Pulp Fiction è divenuto una pellicola cult, iconica fonte d'ispirazione per la cinematografia successiva. In occasione del suo "compleanno" ritorna in sala, distribuito da LuckyRed, solo per tre giorni (18,19 e 20 novembre). Un'occasione imperdibile per i fan tarantiniani che potranno vederlo (o rivederlo) sul grande schermo ma anche per chi, al contrario, non l'ha mai guardato e vuole compensare questa mancanza.

Quattro storie di violenza che si intrecciano tra di loro in una narrazione non lineare. Due sicari, la donna di un boss, un pugile e due banditi ad una tavola calda. Uma Thurman, John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson e una valigetta il cui contenuto resta ancora un mistero. Sicuramente però ci sono alcuni aneddoti che forse non sapete. Ecco 10 curiosità su Pulp Fiction!

Una scena dal film Pulp Fiction.

Uma Thurman non voleva essere Mia Wallace

Uma Thurman è una delle muse predilette da Tarantino. Il loro sodalizio artistico ha portato alla realizzazione di Pulp Fiction e dei due volumi di Kill Bill. La Thurman era già famosa prima del 1994 ma il ruolo di Mia Wallace l'ha consacrata come icona e allo stesso tempo è stata la sua bravura artistica a rendere memorabile quel personaggio. Tuttavia, non voleva accettare questo ruolo. Tarantino aveva pensato a Jennifer Aniston come sua sostituta ma alla fine, con la sua perseveranza, riuscì a convincere Uma Thurman chiamandola al telefono e leggendole a voce il copione in un ultimo disperato tentativo.

Il famoso twist di Pulp Fiction era a rischio

Sempre Uma Thurman ha rischiato di far saltare la scena più iconica di Pulp Fiction. L'attrice, infatti, era a disagio a ballare insieme a John Travolta, star di Grease e de La febbre del sabato sera, che aveva sfoggiato, proprio in queste pellicole, le sue mosse di danza. "Non ti aspetterai che io balli con John f * cking Travolta?!", disse la Thurman a Tarantino. Inoltre all'attrice non piaceva la canzone You never can tell di Chuck Barry. Alla fine, fortunatamente, si è fidata del cineasta.

Una scena dal film Pulp Fiction.

Ezechiele

La famosa citazione di Ezechiele 25:17 non appartiene a nessun testo biblico. Quentin Tarantino la recuperò dal film Karate Kiba e doveva essere presente nel film Dal tramonto all'alba. Venne poi tagliata dalla sceneggiatura della pellicola e riutilizzata per Pulp Fiction.

Amsterdam

Grazie ai guadagni de Le Iene, Tarantino decise di volare nei Paesi Bassi dove ebbe l'ispirazione per Pulp Fiction. Inizialmente l'idea era quella di farsi tre mesi di vacanza, nel mentre però Tarantino partorì la sceneggiatura del suo prossimo film.

Quante volte viene ripetuta la parola f*ck?

Si sa che Tarantino non bada troppo alle parolacce nei suoi film. In Pulp Fiction la parola viene ripetuta ben 265 volte con una media 1,7 al minuto considerando che la pellicola è lunga 150 minuti. Addirittura ne Le Iene è ripetuta 269 volte ma con una media molto più elevata se si considera che la pellicola dura circa un'ora in meno rispetto a Pulp Fiction.

"Badmotherf*cking"

Il famoso portafoglio di Jules con l'iconica scritta Badmotherf*cking apparteneva proprio a Tarantino.

Una scena dal film Pulp Fiction.

La scena in reverse

La sequenza in cui Vincent Vega cerca di rianimare Mia Wallace con l'adrenalina è stata, in realtà, girata al contrario per evitare che l'attrice potesse in qualche modo ferirsi veramente.

John Travolta non doveva essere Vincent Vega

Mentre scriveva la sceneggiatura di Pulp Fiction, Tarantino era già convinto della presenza di alcuni attori. Scrisse, infatti, il ruolo su misura per Samuel L. Jackson, Tim Roth, Harvey Keitel e Amanda Plummer. Invece, il ruolo di Vincent Vega doveva andare a Michael Madsen che alla fine si ritirò per girare Wyatt Earp.

Chevrolet Chevelle Malibu, 1964

La famosa auto guidata da Vega nel film apparteneva allo stesso Tarantino. Finite le riprese il mezzo fu rubato. Soltanto due decenni dopo il furto, si scoprì che era stata venduta in California ad uomo ignaro di tutto.

