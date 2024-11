Oceania 2, i dubbi crescono: Disney ha davvero fiducia nel progetto?

Dopo il successo del film originale del 2016, Oceania (Moana nei paesi anglofoni), Disney si prepara a lanciare il sequel, Oceania 2. Il film, inizialmente concepito come un progetto per Disney+, è stato trasformato in un ambizioso blockbuster destinato al grande schermo, con una data di uscita fissata per il 27 novembre, in concomitanza con il weekend del Ringraziamento. Tuttavia, alcune recenti notizie hanno sollevato preoccupazioni tra i fan.

Un embargo sulle recensioni che preoccupa i fan

Secondo Ricardo Aymar di The Hollywood Handle, l’embargo sulle recensioni di Oceania 2 scadrà martedì 26 novembre alle 12:00 ET (le 18:00 italiane secondo il fuso orario), poche ore prima rispetto alle prime proiezioni del film. Questa scelta è stata vista oltreoceano come insolita e potenzialmente indicativa di una mancanza di fiducia da parte di Disney nel progetto visto che, generalmente, per creare un po' di entusiasmo attorno ad una pellicola si fa cadere l'embargo con maggiore anticipo.

Moana, protagonista del film Disney Oceania.

Una nuova strategia Disney?

Nonostante le preoccupazioni, non è detto che Oceania 2 si riveli un flop. Disney ha infatti recentemente adottato una strategia di embargo "tardivo" per altri progetti di successo. Ad esempio, Inside Out 2, campione d’incassi di questa estate, ha visto l’uscita delle recensioni solo due giorni prima del debutto al cinema. Certo, per Oceania 2 il margine è ancora più ristretto, ma chi può dirlo, magari è semplicemente una nuova strategia degli ultimi tempi.

Oceania 2: una produzione turbolenta

Ricordiamo che Oceania 2 ha avuto una produzione non priva di difficoltà. Inizialmente era un progetto pensato per Disney+ e la decisione di portarlo nelle sale cinematografiche è stata presa relativamente tardi nella produzione, a febbraio 2024. Il CEO di Disney, Bob Iger, ha espresso fiducia nel progetto e per questo ci aspettiamo comunque un film all'altezza del precedente, nonostante sappiamo quanto, in generale, per ogni sequel sia difficile esserlo.