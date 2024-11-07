Salta al contenuto

Pulp Fiction torna al cinema: quando e dove vedere il cult di Tarantino

Pulp Fiction, il film cult di Quentin Tarantino torna in sala questo novembre in versione restaurata 4K. Un’occasione davvero imperdibile.

Una scena dal film, Pulp Fiction.
30 anni fa debuttava al cinema una pellicola destinata a rivoluzionare la storia del cinema e a consacrare il mito di Tarantino, regista che aveva già esordito con Le iene, ma che con il cult del 1994 diventerà una leggenda cinematografica. Ovviamente il film in questione è Pulp Fiction, presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove vinse la Palma d'Oro al Miglior Film, e poi candidato agli Oscar, riuscì ad ottenere la statuetta per la Miglior sceneggiatura originale.

Ora Pulp Fiction torna al cinema in versione restaurata in 4K grazie a Lucky Red. Il cult tarantiniano sarà disponibile nelle sale soltanto tre giorni in occasione del suo trentesimo anniversario, il 18, 19 e 20 novembre. Un'occasione unica per rivedere sul grande schermo l'iconico twist con Uma Thurman e John Travolta a suon di You never can tell o provare a scoprire per l'ennesima volta cosa c'è in quella celebre valigetta o ancora sentire il famoso Ezechiele 25,17.

L'iconico twist in una scena di Pulp Fiction.

Pulp Fiction festeggia 30 anni e torna al cinema

Tarantino è uno dei cineasti e autori più amati dai cinefili, grazie al suo stile riconoscibile e rivoluzionario è riuscito a trasformarsi in un aggettivo. Il termine tarantiniano, come cita l'Oxford Dictionary indica i film tarantiniani come "caratterizzati da violenza grafica e stilizzata, trame non lineari, riferimenti cineliterati, temi satirici e dialoghi taglienti". Sicuramente Pulp Fiction ha impresso nell'immaginario collettivo questa visione ed ancora oggi è uno dei film più citati .

Anche se Pulp Fiction compie 30 anni ma di certo non è mai invecchiato. La trama intreccia quattro storie violente con protagonisti due sicari (John Travolta e Samuel L. Jackson), la moglie del boss (Uma Thurman nei panni di Mia Wallace), un pugile (Bruce Willis) e una coppia di rapinatori ("Zucchino" e "Coniglietta").

Insomma, aspettando di scoprire quale sarà il prossimo progetto di Tarantino (dopo che l'operazione The Movie Critic è stata abortita), non resta che vedere o rivedere al cinema il cult Pulp Fiction.