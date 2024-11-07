Pulp Fiction torna al cinema: quando e dove vedere il cult di Tarantino

30 anni fa debuttava al cinema una pellicola destinata a rivoluzionare la storia del cinema e a consacrare il mito di Tarantino, regista che aveva già esordito con Le iene, ma che con il cult del 1994 diventerà una leggenda cinematografica. Ovviamente il film in questione è Pulp Fiction, presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove vinse la Palma d'Oro al Miglior Film, e poi candidato agli Oscar, riuscì ad ottenere la statuetta per la Miglior sceneggiatura originale.

Ora Pulp Fiction torna al cinema in versione restaurata in 4K grazie a Lucky Red. Il cult tarantiniano sarà disponibile nelle sale soltanto tre giorni in occasione del suo trentesimo anniversario, il 18, 19 e 20 novembre. Un'occasione unica per rivedere sul grande schermo l'iconico twist con Uma Thurman e John Travolta a suon di You never can tell o provare a scoprire per l'ennesima volta cosa c'è in quella celebre valigetta o ancora sentire il famoso Ezechiele 25,17.

Pulp Fiction festeggia 30 anni e torna al cinema

Tarantino è uno dei cineasti e autori più amati dai cinefili, grazie al suo stile riconoscibile e rivoluzionario è riuscito a trasformarsi in un aggettivo. Il termine tarantiniano, come cita l'Oxford Dictionary indica i film tarantiniani come "caratterizzati da violenza grafica e stilizzata, trame non lineari, riferimenti cineliterati, temi satirici e dialoghi taglienti". Sicuramente Pulp Fiction ha impresso nell'immaginario collettivo questa visione ed ancora oggi è uno dei film più citati .

Anche se Pulp Fiction compie 30 anni ma di certo non è mai invecchiato. La trama intreccia quattro storie violente con protagonisti due sicari (John Travolta e Samuel L. Jackson), la moglie del boss (Uma Thurman nei panni di Mia Wallace), un pugile (Bruce Willis) e una coppia di rapinatori ("Zucchino" e "Coniglietta").

Insomma, aspettando di scoprire quale sarà il prossimo progetto di Tarantino (dopo che l'operazione The Movie Critic è stata abortita), non resta che vedere o rivedere al cinema il cult Pulp Fiction.