I 3 migliori pilot delle serie animate (prima parte)

Esistono così tante serie animate che stilare la prima parte di questa lista non è stato assolutamente facile. Tutte le serie qui menzionate hanno raggiunto un successo planetario e alcune di queste hanno visto la loro prima puntata più di 20 anni fa… vediamole insieme.

Pilota spaziale 3000 (Futurama)

Futurama

Futurama nasce nel 1999 da Matt Groening, il creatore dei Simpsons, e vede il nostro protagonista Fry, uno sfigato fattorino delle pizze, portarne una in un laboratorio per la conservazione criogenica.

In realtà, si tratta semplicemente di uno scherzo e, mentre Fry festeggia l’arrivo del nuovo millennio, per sbaglio cade nella capsula criogenica che lo conserverà fino al meraviglioso capodanno del 3000.

Il ragazzo, per entrare a far parte dei cittadini di Nuova-New York, deve per forza fare un lavoro scelto dallo stato… il fattorino. Il ragazzo non vuole accettarlo, non vuole essere lo sfigato fattorino di sempre, ma poi accetterà il suo destino perché… sarà un fattorino spaziale! Da quel momento le avventure futuristiche di Fry e i suoi amici iniziarono e ci appassionarono.

A te tra 2000 anni (Attack on Titan)

La prima puntata di Attack on Titan vede Eren passeggiare con i suoi amici, Armin e Mikasa, parlare di Paradis, delle mura e dei sogni dei tre giovani ragazzi; del sogno di vedere il mondo esterno, per poi concludersi con l’arrivo del gigante colossale.

Certo, è un ottimo episodio pilota che ti introduce perfettamente la situazione e si conclude con un momento talmente pieno di Pathòs che è impossibile non procedere alla visione del prossimo episodio, ma è quando viene messo con l’episodio della quarta stagione Da te, duemila anni fa che tutto acquista un bellissimo (e tragicissimo) senso.

Pokémon, scelgo te! (Pokémon)

Gotta catch ‘em all, catch em all, all the Pokémon, Pokémon!

Il 10 gennaio del 2000 moltissimi bambini d’Italia ascoltarono per la prima volta questa canzone di Giorgio Vanni ed ancora oggi la cantano. Con Pokémon, scelgo te! conosciamo il nostro Ash, simpatico e buffo ragazzino appassionato di Pokemon che già ci promette una cosa: un giorno sarà un allenatore di Pokémon, piccole creature da portare in tasca (Pokémon sta per pocket monster) grazie alla sfera poké.

Conosciamo Ash, conosciamo la mamma di Ash, il suo acerrimo nemico Gary e Pikachu, “pucciosissimo” Pokémon criceto giallo di tipo elettro che farà passare ad ash non pochi guai in questa prima splendida puntata.

Già vi è scesa la lacrimuccia? A presto per una seconda parte sui migliori pilot delle serie animate!