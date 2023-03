Attack on titan 4: ecco il trailer della parte 3!

Finalmente, ad un anno di attesa da Attack on Titan 4 (Parte 2), ecco arrivato il trailer dell’ultima parte della quarta stagione, nonché conclusione dell’anime basato dal manga di Hajime Isayama: L’attacco dei giganti (進撃の巨人 Shingeki no kyojin). Il trailer è un insieme di immagini toccanti, dove si vede la distruzione che i giganti colossali portano con loro, la disperazione degli amici di Eren, che vogliono fermare il loro amico e l’apparente indifferenza di quest’ultimo al male che sta causando.

Dove eravamo rimasti

La seconda parte di Attack on Titan 4 si concludeva con un (quasi ndr) imprevedibile plot twist: Eren, la cui coscienza si trova nei sentieri, convince Imir (la progenitrice dei giganti) ad attivare il boato della terra per poter calpestare il mondo. Le mura dell’isola di Paradis si sgretolano ed una processione di giganti colossali si dirige oltre il mare, con Eren ormai gigante originario/Fondatore a guidarli.

La storia di Attack on Titan

Attack on Titan è una storia che si svolge in un mondo post-apocalittico (o così sembra…) dove l’umanità si è ritirata dietro delle alte mura per sopravvivere contro i giganti, esseri ghiotti di esseri umani. Il protagonista, Eren Jaeger, dopo aver assistito alla morte delle madre, divorata da un gigante che ha fatto breccia nelle mura, decide di arruolarsi nel Corpo di Ricerca. Eren e i suoi due migliori amici, si uniscono quindi al plotone di soldati che escono dalle mura per uccidere e studiare i giganti. Da qui inizieranno a svolgersi una serie di sconvolgenti eventi che porteranno all’incredibile finale delle quarta parte.

Attack on titan 4

L’ultima parte di Attack on Titan 4 animata dallo studio MAPPA, sarà disponibile già da questo sabato su Crunchyroll in originale e sottotitolato in italiano. Ad introdurre questa ultima parte ci sarà il primo episodio durerà un’ora. Coloro che invece non hanno mai visto la serie, possono trovarla completa su Prime video.