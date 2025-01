A Complete Unknown: trama, cast e data di uscita del film su Bob Dylan

A Complete Unknown è il nuovo film diretto da James Mangold con protagonista Timothée Chalamet nei panni della leggenda della musica Bob Dylan. A Complete Unknown ha già debuttato nelle sale statunitensi lo scorso Natale, il 25 dicembre 2024, invece, in Italia l'uscita è prevista per il 23 gennaio. Per l'occasione, il regista e il cast giungeranno a Roma per l'anteprima del biopic che si svolgerà il 17 gennaio presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

A Complete Unknown: la trama

A Complete Unknown racconta l'ascesa di Bob Dylan. Siamo a New York e sono gli Anni '60. L'arco narrativo del racconto parte dai primi successi dell'allora diciannovenne cantautore, estendendosi fino alla celebre esibizione del 1965 al Newport Folk Festival. Nato nel Minnesota, Bob Dylan si sposta nel West Village e inizia a farsi conoscere come cantante folk. Seguiamo le sue prime esibizioni fino alla grande ascesa e alla rivoluzionaria scelta rock e anticonvenzionale al Festival del '65. Dall'esordio nel mondo del folk all'utilizzo della chitarra elettrica. Oltre alla storia musicale del leggendario cantautore, la trama si arricchisce di dettagli sulla sua vita privata: le figure femminili che popolano il biopic sono Joan Baez e Sylvie Russo.

Timothée Chalamet in A Complete Unknown.

Il cast del biopic su Bob Dylan

L'anno scorso l'abbiamo visto nei panni dell'abile cioccolatiere in Wonka e in quelli di Paul Atreides, principe di Arrakis, in Dune; ora, invece, Timothée Chalamet veste i panni dell'enigmatica leggenda Bob Dylan. Edward Norton è Pete Seeger; Boyd Holbrook è, invece, l'icona Johnny Cash Tra le donne della vita del cantautore abbiamo Joan Baez, compagna di Bob Dylan, interpretata da Monica Barbaro e Sylvie Russo, altro amore del cantautore, interpretata da Elle Fanning. Tutto il cast è diretto da James Mangold, regista di Le Mans '66 - La grande sfida e dell'ultimo Indiana Jones (Indiana Jones e il quadrante del destino).

Timothée Chalamet in A Complete Unknown.