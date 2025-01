Shrek 5: posticipata la data d’uscita, al suo posto Minions 3

Si è parlato per un decennio di un nuovo capitolo del noto franchise Shrek e nel 2023 il produttore Chris Meledandri ha dichiarato che il progetto stava prendendo piede con Edddie Murphy, Mike Myers e Cameron Diaz, tutti in trattative per tornare. Il trio sarebbe stato ufficialmente confermato per il cast di Shrek 5 a luglio 2024 ed il film mirava a uscire nei cinema per il 25° anniversario del franchise.

Ma ora, alcuni mesi dopo che lo studio ha confermato che la data di uscita era stata fissata per l'estate 2026, The Hollywood Reporter ha riportato la notizia che la data d’uscita di Shrek 5 è stata posticipata.

Il quinto capitolo del franchise animato diretto da Conrad Vernon, Brad Ableson e Walt Dohrn è ora stato fissato in uscita per il 23 dicembre 2026, cinque mesi dopo l’anniversario d’uscita del primo film. Universal ha scambiato l’uscita di Shrek con quella del film animato Minions 3, anticipandolo di quasi un anno intero rispetto alla sua data di uscita originale del 30 giugno 2027.

Le conseguenze dell'uscita posticipata di Shrek 5

Sebbene sia ancora in uscita lo stesso anno, come dicevamo Shrek 5 è stato posticipato a dicembre 2026, fatto che in un certo senso ostacola la celebrazione del 25° anniversario del franchise. Il primo film della serie è uscito nei cinema nella primavera del 2001, quindi, mentre la data originale del 1° luglio sarebbe stata almeno abbastanza vicina da far sì che lo studio prendesse in considerazione l'idea di organizzare eventi speciali prima del suo arrivo.