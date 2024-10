Agatha All Along 1×05, Recensione: ma quanto è breve?

Il quinto episodio di Agatha All Along è senza dubbio il più horror di tutta la serie finora, con chiari riferimenti a film iconici del genere come Ouija e influenze stilistiche che richiamano l'atmosfera anni '80, ormai inestricabilmente legata a Stranger Things. Tra fantasmi, possessioni e streghe vendicative, la puntata fa tremare gli spettatori grazie a una narrazione oscura e tesa, portando il soprannaturale al centro della scena. Seguiranno spoiler.

Indice Agatha All Along 1x05, la trama

La vera identità del ragazzo Mostra di più ▼

Agatha All Along 1x05, la trama

In questo episodio, la prova a cui Agatha deve sottoporsi è essere punita. La svolta più inquietante arriva quando scopriamo che lo spirito che ordina la punizione non è altri che sua madre, la quale l'aveva denunciata all'antica congrega delle sette sorelle con l'intento di farla uccidere perché considerava la figlia malvagia sin da appena nata.

Alice, la compagna strega di Agatha, cerca di salvarla dalla possessione da parte dello spettro, ma Agatha finisce per rubarle i poteri, uccidendola involontariamente, nonostante lo spirito del defunto figlio di Agatha la fermi.

La congrega di Agatha in una scena dalla serie tv, Agatha All Along

La vera identità del ragazzo

Questo dà ad Agatha un attimo di lucidità, permettendole di fuggire. Ma la fuga è breve. Prima che le altre streghe possano catturarla e trascinarla verso la loro punizione, il suo famigliare – colui che si pensava essere solo un protettore – la ferma, dicendole che, se vivere come una strega significa essere egoisti e potenti a discapito degli altri, lui non vuole più far parte di quella vita. Qui avviene il colpo di scena, non tanto per l'identità del ragazzo, che i fan avevano già intuito dai vari leak, ma per il fatto che Agatha stessa lo avesse già capito.

"Sei proprio come tua madre"

Con una frase carica di significato, Agatha gli dice: "Sei proprio come tua madre". Le altre streghe della congrega, intanto, arrivano per affogarla in un pantano, ma prima che possano compiere il loro crudele rituale, il ragazzo libera il suo incredibile potere, quello della Scarlet Witch. Con un gesto potente, affoga le streghe nel pantano al posto di Agatha, rivelando la sua vera natura: è uno dei figli delle varianti di Wanda.

Il potere del ragazzo si svela essere quello di Scarlet Witch in una scena della serie tv, Agatha All Along

Il quinto episodio di Agatha All Along è, ancora una volta, convincente dal punto di vista tecnico. Tra tutti i reparti, spiccano l'ottima recitazione del cast e gli effetti pratici (la Agatha/Regan impossessata è davvero spaventosa), ma purtroppo l'episodio dura troppo poco, anche rispetto agli stessi altri episodi della serie, mai brillati per durata. Questo inevitabilmente lascia lo spettatore con l'amaro in bocca.

Voto: 6.9 Agatha All Along 1x05 Un episodio avvincente, ma troppo breve. La quinta puntata di Agatha All Along è memorabile per i fan dell'horror e del sovrannaturale, e riesce a colpire nel segno con riferimenti cinefili e momenti di grande impatto. Tuttavia, lascia anche l'amaro in bocca per il mancato tempo dedicato all'approfondimento dei temi trattati e dei personaggi introdotti.

Caricamento commenti...