Scarlet witch non è morta: la conferma di kevin feige ed elizabeth olsen

Vedremo ancora Scarlet Witch? Kevin Feige non smentisce

Wanda Maximoff, o per meglio dire Scarlet Witch, è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen ha avuto una serie a sé dedicata, Wandavision, e un ruolo di primo piano in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove è rimasta sepolta sotto le macerie. In realtà le possibilità di aver assistito alla morte del personaggio più potente dell’MCU non sono mai state particolarmente credibili, e stando alle parole della stessa attrice a Variety, è molto probabile che la rivedremo ancora:

Penso e spero che Wanda si stia dirigendo verso una sorta di redenzione, era su questa strada. Non penso che qualcuno di questi personaggi sia mai davvero morto, soprattutto quando introduci il multiverso.

Anche Kevin Feige ha tacitamente confermato il fatto che Scarlet Witch è ancora in vita, facendo riferimento alla sua ultima scena nel sequel di Doctor Strange.

Il produttore dei Marvel Studios non ha però ancora confermato ufficialmente il prossimo progetto con protagonista Wanda. Negli ultimi mesi, rumors insistenti hanno parlato di un film su Scarlet Witch in lavorazione, di cui tuttavia non c’è stato alcun annuncio al D23 Expo.

In ogni caso sono diverse le produzioni Marvel in cui Elizabeth Olsen potrebbe tornare con un ruolo da co-protagonista, in primis i prossimi due film degli Avengers (The Kang Dinasty e Secret Wars), ma anche la serie Agatha: Coven of Chaos o un ipotetico progetto sugli X-Men.

Wanda Maximoff è stata introdotta per la prima volta nella scena post-credit di Captain America: The Winter Soldier, nel lontano 2014, confermandosi uno dei personaggi più longevi e amati dai fan. Si può dare per scontato che il grande successo ottenuto nel corso degli anni, in particolare dopo Wandavision, abbia convinto Feige a darle ancora spazio in futuro.