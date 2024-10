Dragon Ball Daima 1×01, Recensione: un inizio ricco di sorprese

Questo ottobre sembra essere un mese di vera rinascita per il franchise di Dragon Ball, che dopo l'uscita del videogioco Dragon Ball: Sparking! Zero, vede iniziare un nuovo capitolo dell'anime con Dragon Ball Daima.

Con Dragon Ball Daima, Toei Animation introduce una nuova saga, segnata dall’innovazione ma anche dal profondo rispetto per le radici della serie, combinando tecniche di animazione all’avanguardia con l’inconfondibile stile che ha reso Dragon Ball un fenomeno globale. Toriyama stesso ha avuto un ruolo attivo nello sviluppo di questa nuova avventura, scrivendone la storia e realizzando il design dei personaggi, consapevole di aver scelto un titolo, Daima (in inglese tradotto come "evil") «diverso e più forte dei precedenti».

La serie si colloca a livello temporale subito dopo la saga di Majin Bu, creando un collegamento diretto con Dragon Ball Z, caratteristica che emerge immediatamente dall'intro della serie.

Mai dimenticare le origini

L’episodio, più lungo del solito, dedica gran parte del tempo a un riepilogo della storia del franchise, partendo dal viaggio di Goku sulla Terra e passando in rassegna le battaglie principali di Dragon Ball Z, inclusi gli scontri contro Babidi, Majin Bu e Darbula. Questo viaggio nel passato viene raccontato attraverso i nuovi personaggi Gomah e Degesu, due abitanti del Regno Demoniaco, un tempo governato da Darbula. Inaspettatamente, Degesu si svela essere il fratello minore di Kaioshin.

Gomah, dopo la morte di Darbula, diventa il nuovo Re Supremo dei Demoni, ma la sua gioia viene rapidamente oscurata dall’arrivo di Dr. Arinsu, sorella di Degesu. Arinsu suggerisce che i guerrieri della Terra, avendo sconfitto Majin Bu, potrebbero rappresentare una seria minaccia per il Regno Demoniaco. Da qui inizia a prendere forma un piano per eliminare il potere di Goku e dei suoi compagni.

Dr. Arinsu in una scena di Dragon Ball Daima.

Nel frattempo, l’episodio ci riporta sulla Terra, dove i protagonisti festeggiano il nono compleanno di Trunks. Come da tradizione, Goku e Vegeta abbandonano i festeggiamenti per allenarsi. Nel frattempo, Gomah, Degesu e un anziano namecciano di nome Neva si dirigono sulla Terra con l’intento di usare le Sfere del Drago per trasformare i guerrieri della Terra in bambini, rendendoli inoffensivi per il loro Regno.

Dragon Ball Daima 1x01 è un episodio introduttivo, che riepiloga e omaggia la saga di Z per potersi affacciare sul futuro della serie. Il ritmo non è dei più incalzanti che abbiamo visto nell'anime, ma ci riserba tante gradite sorprese, come ad esempio le reali origini dei namecciani ed i fratelli di Kaioshin. Spesso Dragon Ball Z ci ha abituati a questo genere di plot twist per allacciarsi a nuove avventure e, anche in questo, Daima sembra richiamarlo molto bene.

Majin Bu e Babidi in una scena dell'anime, Dragon Ball Daima.

Tra le altre sorprese, ce n'è una che forse non sarà molto gradita dai fan di Dragon Ball Super: Kaioshin e Kibith si sono sfusi facendosi mangiare e risputare fuori da Majin Bu, che si svela avere al suo interno una sorta di gas che produce questo effetto, come accaduto in Z con Vegeth. Questo apparente errore di continuità rispetto agli avvenimenti di Super sembra essere funzionale alla trama di DAIMA e lascia aperta la possibilità che i due possano nuovamente unirsi nel corso della serie, quindi non ci resta che vedere come si evolverà questo tema durante le prossime puntate.

Seppur sia ancora da testare con scene d'azione più complesse, l'animazione sembra davvero ben fatta e appare come il giusto compromesso tra origini e innovazione tecnologica. L'assaggio di lotta che ci viene fornito tra Goku e Vegeta, che rimanda ad uno dei più classici combattimenti di Dragon Ball Z, Kamehameha contro Galick gun, ci fa essere fiduciosi per il futuro di Dragon Ball Daima.

Voto: 7.5 Dragon Ball Daima 1x01 Il primo episodio di Daima prepara il terreno per le avventure future dei nostri amati protagonisti, a partire da un forte senso di appartenenza alla saga di Z. Tante sorprese in serbo per i fan, alcune saranno più gradite, altre meno, ma il comparto tecnico e lo spirito dell'anime sembrano essere quelli giusti.

