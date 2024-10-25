Agatha All Along 1×07, Recensione: ancora una sorpresa

Questo episodio è senza dubbio uno dei più avvincenti della serie, con il suo mix di riferimenti pop-culturali, tensione e un legame sempre più stretto con l’universo Marvel.

L'episodio numero 7 di Agatha All Along, dal titolo Cammino con la morte, porta avanti la trama in modo affascinante e aggiunge un tocco di divertimento in più con una serie di simpatici travestimenti che rendono la scena della prova dei tarocchi visivamente memorabile.

Attenzione: ALLARME SPOILER.

La prova dei tarocchi

Durante la nuova prova che la congrega affronta, Lila (che pensavamo morta nella scorsa puntata) appare vestita come la Strega Bianca de Il Mago di Oz, un richiamo alla sua natura ambigua e misteriosa. Agatha prende le sembianze della celebre Strega Verde dell'ovest, incarnando la sua personalità manipolatrice e potente.

Billy, invece, sorprende tutti vestito come Malefica, evocando potere oscuro e regalità, mentre Jen si cala nel ruolo della vecchia strega di Biancaneve, aggiungendo un tocco di classico fascino fiabesco alla scena.

Agatha All Along 1x07: Rio non è una semplice strega

L’interpretazione dei tarocchi non è solo carica di pericoli e tensione, ma è arricchita da questi travestimenti che danno un tono ironico e giocoso all'episodio. Quando si scopre che Rio è in realtà Lady Morte, un personaggio noto ai fan della Marvel per il suo legame con Thanos, la tensione aumenta.

Nei fumetti, Thanos è innamorato di Lady Morte e distrugge metà dell’universo nel tentativo di conquistarla. La presenza di Aubrey Plaza nel ruolo di Lady Morte, un personaggio così legato all’universo degli Avengers, aggiunge un ulteriore strato di connessione al MCU.

E rimasero in 3

Il sacrificio di Lila, che uccide le sette sorelle per salvare il gruppo, è un momento drammatico e oscuro, che fa risaltare ancora di più l'episodio per la sua capacità di fondere ironia, colpi di scena e dramma.