Un cameo straordinario del sesto episodio di Agatha All Along è quello di Evan Peters (Quick Silver nei film X-men della Fox, prima di essere inglobata dalla Disney, e poi Ralph Bohner in Wanda Vision), costretto da Agatha a riprendere il ruolo di Pietro Maximoff per confondere Wanda. La sua apparizione è cruciale per Billy, poiché lo guida a scoprire Agatha e a ricollegare gli eventi con la puntata precedente, in cui si rivelano i suoi poteri nascosti e che, scopriamo in questa puntata, pare abbia ucciso le due altre streghe della congrega creata da Agatha.