Halloween: i film e le serie TV per un giorno da brividi

Se siete alla ricerca di brividi per la notte di Halloween, ci sono diverse nuove proposte nel mondo del cinema e delle serie TV che vi terranno con il fiato sospeso. Ecco alcuni suggerimenti per una maratona di paura.

Disponibile su Disney+, Books of Blood è un film antologico che raccoglie tre storie dell'orrore, tutte collegate da un evento comune. Tratto dall'opera del maestro del genere Clive Barker, ogni racconto affronta temi profondi come la depressione, le possessioni e i segreti oscuri che si nascondono sotto la superficie della vita quotidiana.

Perfetto per chi vuole entrare nel mood di Halloween con una dose di terrore inquietante, questo film dura circa un'ora e mezza ed è l'ideale per chi cerca un'esperienza breve ma intensa.

Rosemary's Baby (2014)

Tutti conoscono il capolavoro di Roman Polanski, ma questa miniserie del 2014 disponibile su Prime Video offre un rifacimento moderno di quel classico dell'horror.

Con protagonista Zoe Saldana (Guardiani della Galassia) nel ruolo di Rosemary, e Jason Isaacs (Harry Potter) nei panni di Roman Castevet, la miniserie ripropone l'angoscia e il mistero dell'originale, in due episodi che mantengono la tensione dall'inizio alla fine. Un Halloween non sarebbe completo senza un tuffo nei meandri più oscuri della maternità e del satanismo.

Hold Your Breath (2024)

Per gli amanti dell'horror psicologico, Disney Plus ha in catalogo Hold Your Breath, un film con Sarah Paulson, regina indiscussa del genere grazie alla sua performance in American Horror Story.

Il film esplora le paure e i limiti della mente umana, mescolando suspense e angoscia in una trama che si evolve lentamente ma inesorabilmente verso un finale sconvolgente. Perfetto per chi ama le storie che mettono alla prova la propria resistenza mentale.

Chapelwaite (2021)

Serie ispirata al racconto Jerusalem's Lot presente nel romanzo Salem’s Lot di Stephen King, con protagonista Adrien Brody, la serie porta sullo schermo atmosfere inquietanti e terrificanti; nonostante si prenda molte libertà rispetto alla controparte cartacea, questa serie è incredibilmente apprezzata dai fan del re dell'horror.

Che siate fan del terrore psicologico, dei misteri gotici o delle storie di possessione, queste proposte offrono una varietà di esperienze horror capaci di soddisfare ogni gusto. Preparate i popcorn e immergetevi nel brivido di Halloween.