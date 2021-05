Amazon Prime Video – Le uscite di Maggio 2021

Anche questo mese Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming inclusa nell’abbonamento ad Amazon Prime, ha rivelato i titoli che verranno aggiunti al catalogo nel mese di maggio 2021.

Di seguito trovi la lista completa dei film, serie tv, show e anime in uscita a maggio.

Amazon Prime Video – I Segreti Di Brokeback Mountain

FILM

I pinguini di Madagascar – 1 maggio

I segreti di Brokeback Mountain – 1 maggio

Management – 1 maggio

Betty Love – 1 maggio

Lionheart – 1 maggio

Hunger Games: il canto della rivolta – Parte I – 1 maggio

Shorta – 3 maggio

The Curse Of Sleeping Beauty – 3 maggio

Chick Fight – 4 maggio

L’amore impossibile di Fisher Willow – 4 maggio

The Boy From Medellín – 7 maggio

Lies & Illusions – Intrighi e bugie – 8 maggio

Malcolm X – 10 maggio

Si vive una volta sola – 13 maggio

eXistenZ – 13 maggio

Relic – 14 maggio

Sette minuti dopo la mezzanotte – 18 maggio

The Turning – La casa del male – 18 maggio

Amici come prima – 20 maggio

P!NK: All I Know So Far – 21 maggio

Jay and Silent Bob Reboot – 20 maggio

L’ufficiale e la spia – 21 maggio

The Good, The Bad, & The Dead – 21 maggio

Yesterday – 22 maggio

In guerra per amore – 27 maggio

Amazon Prime Video – Noi, I Ragazzi Dello Zoo Di Berlino

SERIE TV E SHOW

Ninjago – 1 maggio

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino – 7 maggio

Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione – 10 maggio

The Underground Railroad – 14 maggio

The Good Fight – 2 stagione – 15 maggio

The Promised Neverland – 2 stagione – 17 maggio

Bleach – 2 stagione – 24 maggio

Veleno – 25 maggio

Panic – 28 maggio

FILM IN SCADENZA

Gemini Man – fino al 10 maggio

Bohemian Rhapsody – fino al 26 maggio

L’amore a domicilio – fino al 31 maggio

Tomb Raider – fino al 10 maggio