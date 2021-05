Netflix – Tutte le uscite di Maggio 2021

Netflix ha finalmente annunciato i titoli in uscita nel mese di maggio 2021.

Se ti sei perso le uscite del mese scorso, le puoi trovare qui.

Di seguito, trovi la lista dei film, delle serie, dei documentari e degli anime che puoi recuperare sulla piattaforma streaming.

Netflix – Oxygéne

FILM

Happy Feet – 1 maggio

Il tocco del male – 1 maggio

Scommessa con la morte – 1 maggio

Grease 2 – 1 maggio

Assassins – 1 maggio

Pacific Rim: la rivolta – 4 maggio

Maria Maddalena – 4 maggio

E domani il mondo intero – 6 maggio

Monster – 7 maggio

Milestone – 7 maggio

18 Regali – 8 maggio

L’ospite – 8 maggio

Super me – 8 maggio

Attenti al gorilla – 9 maggio

I proscritti – 10 maggio

Gemini Man – 11 maggio

Oxygéne – 12 maggio

Il ballo dei 41 – 12 maggio

La donna alla finestra – 14 maggio

I am all girls – 14 maggio

La casa inquietante – 14 maggio

Ferry – 14 maggio

Crazy & Rich – 15 maggio

Mirai – 15 maggio

Highlander – 16 maggio

Boyhood– 15 maggio

I pinguini di Madagascar– 15 maggio

Un amore senza fine– 15 maggio

Rise of the legend– 15 maggio

Home – A casa– 15 maggio

Army of the Dead – 21 maggio

Ghost Lab – 26 maggio

Il Divin Codino – 26 maggio

Blue Miracle – A pesca per un sogno – 27 maggio

Netflix – Ragnarok

SERIE TV

Selena: la serie – Stagione 2 – 4 maggio

Jupiter’s Legacy – 7 maggio

Girl from Nowhere – Stagione 2 – 7 maggio

Vincenzo – 9 maggio

The Upshaws – 12 maggio

Castlevania – Stagione 4 – 13 maggio

Halston – 14 maggio

Che fine ha fatto Sara? – Stagione 2 – 19 maggio

Special – Stagione 2 – 20 maggio

Il vicino – Stagione 2 – 21 maggio

Master of None – Stagione 3 – 23 maggio

Ragnarok – Stagione 2 – 27 maggio

Black Space – 27 maggio

Il metodo Kominsky – Stagione 3– 28 maggio

Lucifer – Stagione 5 parte 2 – 28 maggio

Netflix – Love, Death &Amp; Robots

ANIME/ANIMAZIONE

Lupin III: La lapide di Jigen Daisuke – 1 maggio

Lupin III: Ishikawa Goemon getto di sangue – 1 maggio

Lupin III: La bugia di Mine Fujiko – 1 maggio

I bambini che inseguono le stelle – 1 maggio

I figli del mare – 1 maggio

Human Lost – Lo squalificato – 1 maggio

Castlevania – stagione 4 – 13 maggio

Love, Death & Robots – stagione 2 – 14 maggio

Mirai – 15 maggio

Kuroko’s Basketball – Stagione 2 – 15 maggio

Eden – 27 maggio

Netflix – Cucina E Cambiamento: Come I Piatti Afroamericani Hanno Trasformato L’america

DOCUMENTARI

I figli di Sam: verso le tenebre – 5 maggio

I soldi in poche parole – 11 maggio

Gli ultimi giorni – 19 maggio

Hating Peter Tatchell – 20 maggio

Cucina e cambiamento: come i piatti afroamericani hanno trasformato l’America – 26 maggio

Nail bomber: terrore a Londra– 26 maggio

Sam Smith: Love Goes – Live At Abbey Road Studios – 22 maggio