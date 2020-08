Amazon Twitch Prime: i giochi gratis di settembre 2020

I possessori di un abbonamento Amazon Prime, potranno accedere ai giochi gratis di Twitch Prime in arrivo a settembre 2020.

Sono sei giochi scaricabili gratuitemente per PC da tutti gli abbonati al servizio Amazon Twitch Prime, disponibili dal 1 settembre sono 5, mentre uno dal 3 settembre, oltre ai tanti contenuti aggiuntivi che vengono offerti mensilmente agli abbonati di Amazon Prime.

Ecco dunque i giochi in arrivo:

Autonauts

Pumped BMX Pro

Effie

Tiny Troopers Joint Ops

Outcast: Second Contact

Rocket Arena (dal 3 settembre)

Tra i contenuti del contenuti bonus (Loot) dedicati agli abbonati Twitch Prime, a settembre 2020 avremo:

il Gaming Pack 7 è per FIFA 20 ,

, la skin Custom Finish Rampart per Apex Legends

la Finely Tuned Gun Charm per Apex Legends

Ricordiamo anche che ci sarĂ un drop speciale per League Of Legends l’8 settembre 2020 e il 9 settembre uno per Epic Seven.

Amazon Prime Gaming