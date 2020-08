Games With Gold: i Giochi Gratis di Settembre per Xbox

Nuovo mese, nuovi giochi gratuiti, a partire da domani 1 Settembre 2020 tornano i Games With Gold per i possessori di Xbox One e 360. Sono i quattro giochi gratuiti che faranno compagnia agli abbonati Live Gold.

Cosa sono i Games With Gold?

Ogni mese il servizio Games With Gold offre dei giochi gratuiti da poter scaricare per gli abbonati al servizio Live Gold. Microsoft propone ben 4 giochi, 2 per Xbox One e 2 per Xbox 360. Un’ottimo servizio anche per i possessori della vecchia generazione che potranno cimentarsi in nuovi giochi o riscoprire perle dimenticate.

Games With Gold Settembre 2020: quali sono i giochi?

Per i possessori della Xbox 360 i giochi gratuiti sono:

De Blob 2 : dall’1° al 15 settembre 2020.

: dall’1° al 15 settembre 2020. Armed and Dangerous: dal 16 al 31 settembre 2020.

Mentre per Xbox One i giochi gratis che si potranno scaricare sono:

Tom Clancy’s The Division : disponibile dal 1° al 30 settembre 2020.

: disponibile dal 1° al 30 settembre 2020. The Book of Unwritten Tales 2 : dal 16 settembre al 15 ottobre 2020

Tom Clancy’s The Division

Ti ritroverai in un’ambientazione post appocalittica sulla cittĂ di New York, devastata da una pandemia durante il Black Friday. I servizi di base crollano e in poco tempo il caos infesta la cittĂ . Farai parte di una task force, un’unitĂ di agenti tattici che opera in autonomia, e la tua missione è proteggere e riportare il controllo nella cittĂ .

The Book of Unwritten Tales 2

Sviluppato da KING Art Games, vi avventurerete in una storia fantasy punta-e-clicca da oltre 20 ore. Una divertente parodia che mescola Il Trono di Spade, World of Warcraft, Harry Potter, il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e molto altro Centinaia di enigmi particolari. Un ottimo passatempo per gli appassionati del genere.

Vi ricordiamo che avete fino ad oggi per scaricare i Games With Gold per Xbox One, Portal Knights e Override: Mech City Brawl, che vanno ad affiancarsi al titolo per Xbox 360, Red Faction II.