APEX Legends Stagione 6 – Faq: orario d’uscita, novità, patch notes

Annunciata a sorpresa con due settimane d’anticipo, la stagione 6 di APEX Legends è alle porte e promette una ventata di aria fresca.

Se la stagione 5 ha rappresentato un punto di svolta per APEX, la sesta non potrà assolutamente sedersi sugli allori e dovrà mostrare un grande impegno per riuscire a replicare alla concorrenza serrata.

I fan si aspettano un prosieguo della campagna, novità sul multiplayer e correzioni sul piano tecnico.

Qui di seguito, seguendo gli annunci che costelleranno i prossimi giorni, raccoglieremo tutte le info a riguardo.

Stagione 6 – Faq

Data e orario d’uscita

La stagione 6 avrà inizio il 18 Agosto e,seguendo la tradizione di APEX, la patch, con relative note, verrà rilasciata alle ore 19:00 italiane (salvo imprevisti) su tutte le piattaforme.

In passato le console hanno subito ritardi di qualche decina di minuti, quindi potrebbe accadere anche questa volta.

Rampart: Nuova leggenda della Stagione 6

Nuova Leggenda

La nuova leggenda sarà Rampart, un’affascinante fabbricante d’armi. Il gentil sesso pareggerà per numero i personaggi di sesso maschile, andando a rimpinguare un roster sempre più accattivante.

Nuova Arma

La stagione 5 ci lasciò con l’amaro in bocca in tal senso, ma il VOLT promette di risollevarci dalla delusione. SMG a proiettili energetici che farà concorrenza a Prowler e R-99.

VOLT SMG

Patch Notes

Le patch notes verranno rilasciate il 18 agosto e noi le riporteremo qui di seguito.

Nuova mappa e variazioni

Gli indizi degli ultimi mesi ci portano a credere all’aggiunta di una terza mappa: Olympus, ubicata a Psamathe. Non si sa ancora nulla in merito e potrebbe riguardare anche solo la neo-nata modalità single player: staremo a vedere.

In termini di variazioni di mappe già presenti, invece, gli indizi confermano pesanti cambiamenti in arrivo per Confini del Mondo.

La politica di APEX prevede cambiamenti ingenti per ciascuna mappa ogni due stagioni, con ordine alternato.

Confini del Mondo

Crafting

Meccanica nata nei survival, portata ai massimi livelli da Minecraft e adottata come elemento vincente da Fortnite. APEX vuole unirsi al club, ma in che modo? Ulteiori novità in arrivo.

Nuova serie classificata

Con tutta probabilità le ranked manterranno la struttra a divisioni, ma dobbiamo ancora attendere per info in tal senso.

Le ricompense dell’attuale serie verranno consegnate il 18 Agosto.

Battle Pass

Rimane invariata l’impalcatura del battle-pass, che avrà una progressione a livelli premium e free. Costo di 1000 APEX COINS (10€).

Missione

La campagna iniziata durante la stagione 5 avrà un prosieguo? Staremo a vedere.

