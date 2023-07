Apple TV+: tutte le uscite di agosto 2023

Apple TV+, dopo un mese di luglio caratterizzato dal documentario di A24, Stephen Curry: Underrated, è pronto a tornare con nuove sorprese.

Il mese di agosto non vede alcun film in uscita sulla piattaforma. Questo è uno dei tasti dolenti che affligge Apple TV+ da sempre: tante serie di qualità, ma troppi pochi film per poter giustificare (per molti) un abbonamento.

Per fortuna però, tra nuove e vecchie serie, anche questo mese la piattaforma ha qualcosa di importante da dire.

Apple TV+: le serie in uscita ad agosto 2023

2 agosto: Physical (stagione 3)

Torna con la terza e ultima stagione Physical, la serie dark comedy di Apple TV+ interpretata e prodotta da Rose Byrne e creata da Annie Weisman.

Physical 3 farà il suo debutto mercoledì 2 agosto con i primi due episodi dei dieci totali. In seguito, verrà pubblicato un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì, fino al 27 settembre.

Qui potete trovare la recensione della seconda stagione, mentre a seguire il trailer ufficiale della terza.

9 agosto: Strange Planet – Uno strano mondo

Basata sulla graphic novel bestseller n. 1 del New York Times e fenomeno sui social, la serie Strange Planet – Uno strano mondo è uno sguardo esilarante e acuto su un mondo lontano non molto diverso dal nostro. In un bizzarro universo colorato di rosa e viola pastello, dei simpatici esseri blu esplorano l’assurdità delle tradizioni umane quotidiane.

23 agosto: Invasion (stagione 2)

Invasion debutterà su Apple TV+ con il primo di dieci episodi mercoledì 23 agosto, seguito da un nuovo episodio settimanale, ogni mercoledì fino al 25 ottobre.

Ambientato in più continenti, Invasion segue un’invasione aliena attraverso diverse prospettive da più parti del mondo.

La serie vede nei panni dei protagonisti Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.

25 agosto: Wanted: Carlos Ghosn (stagione 1)

Wanted: Carlos Ghosn è la storia avvincente dell’amministratore delegato diventato fuggitivo Carlos Ghosn, compreso il suo regno di potere, l’arresto scioccante e la fuga calcolata che ha sbalordito il mondo. Una serie true crime promettente, suddivisa in quattro parti.