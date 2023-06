Apple TV+: tutte le uscite di luglio 2023

In seguito ai grandi successi riscontrati negli ultimi mesi, vediamo insieme quali saranno le uscite di Apple TV+ per luglio 2023.

Dopo un mese di giugno caratterizzato da alcuni titoli particolarmente attesi, come The Crowded Room e Hijack, Apple TV+ prosegue l’aggiornamento del suo catalogo con nuovi, interessanti, prodotti.

Pur non vantando una scelta estremamente ampia come Netflix o Prime Video, la piattaforma online di Apple si sta facendo rapidamente apprezzare da un numero sempre maggiore di spettatori, grazie soprattutto a produzioni importanti ed eccellenti esclusive.

In seguito ai grandi successi riscontrati negli ultimi mesi, con serie TV come Shrinking (qui la recensione) e Ted Lasso, vediamo insieme quali saranno le uscite di luglio 2023.

Serie TV e Film Apple TV+ (luglio 2023)

12 luglio

Afterparty – Stagione 2 (Serie TV)

14 luglio

Fondazione – Stagione 2 (Serie TV)

21 luglio

Stephen Curry: Underrated (Film)

28 luglio

The Beanie Bubble – Inflazione da peluche (Film)

Nuove stagioni per Afterparty e Fondazione

Afterparty, creata nel 2022 da Christopher Miller per Apple TV+, è una serie che unisce splendidamente la commedia e il giallo. La seconda stagione in uscita il 12 luglio affronterà un nuovo crimine, questa volta durante un matrimonio; in scena ci sarà nuovamente il detective Danner (interpretato da Tiffany Haddish), oltre che due protagonisti della prima serie, Aniq (Sam Richardson) e Zoe (Zoë Chao).

Per quanto riguarda Fondazione, l’epica serie TV fantascientifica dello showrunner David S. Goyer debutterà il 14 luglio 2023, con nuovi episodi ricchi di mistero e meraviglia. Basata sulla pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov, può vantare un cast internazionale guidato Jared Harris e Lee Pace (entrambi candidati agli Emmy Awards e ai Golden Globe), insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey. La seconda stagione è composta da dieci episodi, ma solo il primo uscirà in contemporanea in tutto il mondo. seguito poi da nuovi episodi settimanali ogni venerdì.

Di seguito potete vedere il teaser:

Stephen Curry: Underrated

In uscita il 21 luglio 2023 su Apple Tv+, Underrated racconta la straordinaria storia di formazione di Stephen Curry, uno dei giocatori più influenti, dinamici e inaspettati nella storia del basket.

Mescolando cinema verità, riprese d’archivio e interviste, questo documentario racconta l’ascesa di Curry da minuto giocatore universitario di un minuscolo college della Division I a quattro volte campione NBA, costruendo una delle storie sportive di eccellenza più importanti al mondo.

The Beanie Bubble – Inflazione da peluche

Il film con Zach Galifianakis ed Elizabeth Banks debutterà in streaming il 28 luglio, una settimana dopo l’uscita nelle sale cinematografiche. Si tratta della curiosa storia del venditore di giocattoli Ty Warner e delle sue tre collaboratrici, il cui caso ha dato vita a una delle più grandi bolle speculative della cultura americana anni 90. Ecco il trailer del film: