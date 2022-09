Armor wars: la serie con don cheadle diventa un film

Indice dei contenuti Non solo Armor Wars: quanti problemi per Kevin Feige

Cambio di programma da parte dei Marvel Studios: Armor Wars, quella che sarebbe dovuta essere una serie tv per Disney Plus con protagonista Don Cheadle, sarà invece un film.

La decisione, riportata da The Hollywood Reporter, è stata comunicata nella giornata di ieri alle persone coinvolte nel progetto. Si tratta di una scelta dettata dalla volontà di raccontare la storia nel miglior modo possibile e dunque, evidentemente, questa storyline si presta maggiormente ad un prodotto cinematografico piuttosto che ad uno show per Disney +.

Non cambia ovviamente il protagonista, il War Machine di Don Cheadle (che vedremo il prossimo anno in Secret Invasion), ma neppure lo sceneggiatore, Yassir Lester. Questa la sinossi ufficiale della serie al momento del suo annuncio ufficiale.

Armor Wars adatta la classica storia a fumetti sul peggior incubo di Tony Stark: cosa succede quando la sua tecnologia cade nelle mani sbagliate?

Non solo Armor Wars: quanti problemi per Kevin Feige

Armor Wars era stata annunciata addirittura nel lontano 2020, ma anche nel corso dell’ultimo D23 Expo era stata presentata come una serie. Il cambio di programma è stato dunque repentino, tanto che non vi è ancora un regista per il film e sembra improbabile che i lavori possano iniziare a breve.

Al momento però i Marvel Studios hanno un problema ancor più urgente da risolvere, in quanto il film Blade, del quale le riprese sarebbero dovute iniziare fra poche settimane, ha perso il suo regista Bassam Tariq. A questo si aggiunge un Mahershala Ali, star del film, scontento per la presenza di un copione di sole 90 pagine e con scene d’azione poco entusiasmanti.

Blade rischia di non essere pronto per la sua data di uscita, prevista a novembre 2023. Non sappiamo se la scelta di modificare i piani per Armor Wars possa essere stata influenzata dalle vicende riguardanti Blade, di certo però sembra praticamente impossibile che quest’ultimo possa essere rimpiazzato da Armor Wars già per il prossimo anno.