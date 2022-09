Asterix e obelix: il regno di mezzo, ecco il teaser trailer

Siamo pronti a tornare nel caotico ed esilarante mondo dei Galli più forti di Europa creati dalla matita di Renè Goscinny e Albert Uderzo. Da poco è, infatti, uscito online il primo teaser trailer in lingua italiana del film Asterix e Obelix: Il regno di mezzo.

Il trailer mostra i nostri due Galli preferiti, ovviamente sempre in compagnia della loro Mascotte, il cagnolino Idefix, dirigersi addirittura in Cina per aiutare l’impero contro Giulio Cesare, interpretato da Vincent Cassel, che vuole conquistarne i territori. Durante il viaggio di Asterix e Obelix, non mancheranno i pericoli e scontri con personaggi a noi ben noti, come i famosi e sfortunati pirati capitanati da Barba Rossa.

Il film diretto dal regista Guillame Canet, anche nel ruolo di Asterix, vanta di un cast di eccezione: oltre a Cassel, vedremo Gilles Llellouches come il Gallo Obelix, Marion Cotillard nel ruolo di Cleopatra e il famoso calciatore Zlatan Ibrahimović nel ruolo del soldato romano Caius Antivirus. Pare infatti che il calciatore del Milan si stia dando al mondo del cinema con orgoglio, tanto che anche i profili social della squadra stessa abbiano pubblicato la notizia in supporto al giocatore.

Distribuito da Notorius Pictures, Asterix e Obelix: Il regno di mezzo arriverà nelle sale italiane a febbraio del prossimo anno.