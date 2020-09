ASUS Gaming Weeks: prodotti ASUS in promozione con un rimborso fino a 650 euro

L’ASUS Gaming Weeks inizia il 31 agosto e, la promozione che ci viene offerta dall’azienda, sarĂ valida fino al 20 settembre e comprenderĂ una vasta gamma di prodotti da gaming con una formula di rimborso fino a 650 euro. All’interno della promozione sono inclusi moltissimi prodotti ROG e ASUS, comprendendo quindi tutte le tipologie di periferiche (Schede Madri, Schede Video, Periferiche, Monitor, Networking, Case, AIO Cooling). ASUS Gaming Weeks offre inoltre questa formula di rimborso, in vista dell’imminente periodo di Back to School concentrandosi (in primis) sul mondo del gaming ma anche su articoli utili per lo studio.

Come funziona ASUS Gaming Weeks?

Definita “Facile come vincere nei videogiochi con i prodotti ASUS e ROG” direttamente dall’azienda, la promozione si articola intorno a tre passaggi ben definiti:

Il cliente dovrĂ acquistare un prodotto ASUS idoneo tra il 31 agosto e il 20 settembre 2020 da uno dei partner selezionati Successivamente dovrĂ inserire le informazioni richieste nel modulo di registrazione tra il 14 settembre e il 4 ottobre 2020 Dopo una veloce verifica si riceverĂ il rimborso direttamente sul conto bancario

Per scoprire quali sono i partner che aderiscono a questa iniziativa, sarĂ sufficiente cliccare su questo link. Successivamente saranno analizzate le varie tipologie di periferiche e i vari prodotti che saranno inclusi in tale promozione.

Schede Madri

All’interno della promozione sono incluse numerosissimi modelli di schede madri, tra cui la nuova line-up di motherboard con chipset Z490. Queste nuove schede Z490 uniscono velocitĂ estrema e tecnologie all’avanguardia per sfruttare tutta la potenza dei processori Intel® Core™ di decima generazione.

Schede Video

Per godere della miglior esperienza di gioco è possibile approfittare dell’ASUS Gaming Weeks per aggiornare la propria scheda video. Dalla ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING alla DUAL-GTX1660-O6G-EVO, tantissime sono le proposte incluse nella promozione.

Periferiche, Monitor e Networking

Questa promozione permette di aggiornare da zero la propria postazione. All’interno dell’ASUS Gaming Weeks sono infatti incluse periferiche, monitor e networking per tutti i gusti. Il mastodontico ROG Swift PG65UQ si affianca a formati più tradizionali ma estremamente performanti come il velocissimo ROG Strix XG248Q a ben 240Hz, mentre le ROG Theta 7.1 aspettano solo di essere affiancate a soluzioni da sogno come il ROG Pugio II e la tastiera Strix Scope TKL. L’occasione è ghiotta per qualsiasi gamer, i prodotti inclusi sono davvero tanti, non mancano infatti neanche case o cooler, e con un cashback fino a 650 euro non si può esitare.

Periodo di validitĂ

La promozione, come già anticipato in precedenza, è iniziata il 31 agosto e sarà disponibile usufruirne fino al 20 settembre.

Il 2020 è un anno che non smette mai di stupirci, dopo l’attuale uscita della notizia inerente ai prezzi delle nuove schede video NVIDIA (di cui vi lasciamo il link a fine articolo) e l’odierno annuncio dei prezzi delle console di nuova generazione, anche ASUS ha deciso di farsi strada in questo nuovo decennio con un’offerta a dir poco imperdibile; un offerta che ci consente di risparmiare su moltissime periferiche per PC. Cosa ne pensate voi in merito all’ASUS Gaming Weeks? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, NVIDIA ha recentemente presentato i tre modelli per le sue nuove schede video, le Geforce RTX serie 3000.