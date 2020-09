Apple ha annunciato la data del suo prossimo evento, il 15 Settembre 2020

Apple ha recentemente pubblicato sul suo sito web la data dell’Apple event chiamato “Time Flies”: si terrà il 15 Settembre 2020. In Italia la diretta streaming inizierà alle ore 19:00.

Parecchie sono le voci che circolano ogni anno in questo periodo. Per chi non lo sapesse, la famosa azienda di Cupertino, fondata il 1° Aprile 1976, ogni anno pubblica la data dell’evento volto a presentare la nuova lineup dei suoi prodotti.

Quest’anno, nonostante sia presente la problematica COVID19, l’evento si terrà ugualmente. Apple ha sempre fatto della comunicazione il suo punto di forza, facendo sempre parlare di se e sfoggiando grandi doti artistiche a tutti i suoi eventi.

Quest’anno, ovviamente, viste le nuove regole presenti per combattere la pandemia, l’evento sarà esclusivamente online. L’Apple Park sarà per la prima volta sprovvisto di giornalisti e appassionati presenti dal vivo a riempire la sala.

Cosa sarà presentato da Apple all’evento?

Rispondere a questa domanda è complicato, se non impossibile.

La grande mela è sempre riuscita a far restare in hype tutti i propri fan e tutti gli appassionati di tecnologia. L’unica cosa che sarebbe da fare è aspettare la diretta streaming dell’evento.

Ma in molti, come ogni anno succede, hanno iniziato a esporre quali prodotti potrebbero essere presentati all’evento del 15 Settembre: c’è chi parla dei nuovi iPhone 12. Quest’anno dovrebbero essere ben 4 modelli differenti, dal momento che ogni anno vengono presentati a Settembre.

C’è invece chi è fortemente convinto, che possano essere presentati i nuovi iPad Air, con schermo Full View senza il classico tasto home, quindi con un design simile al fratello maggiore: iPad Pro.

Chi ipotizza possano essere presentati i nuovi Apple Watch serie 6, con la possibilità di misurare l’ossigenazione nel sangue, oppure potrebbe essere presentato una sorta di “Apple Watch SE“, un modello meno costoso sulla stessa linea dell’iPhone SE.

Possibile che si avrà uno sguardo sui nuovi device, come ad esempio gli iPad e Apple Watch. É molto probabile che siano presentati dei nuovi dispositivi, come la famosa pedana di ricarica wireless “AirPower” e gli interessanti tag bluetooth “AirTag“.

Sarà possibile partecipare all’evento tramite il sito web ufficiale di Apple, o seguendo la live streaming presente sul canale YouTube ufficiale della grande mela.