Auto Sale Life, recensione: andiamo a commerciare auto!

Auto sale life é un simulatore di un vero e proprio concessionario automobilistico. Il gioco, sviluppato da Otto Games ( conosciuti per Bus Simulator), porterà i player a interpretare un vero e proprio commerciante di auto.

Compravendita auto nel gioco.

Da piccolo venditore a re del mercato

Da piccolo venditore a re del mercato

Il gioco parte con il classico piccolo venditore che va in cerca di auto a basso costo per cercare di guadagnare il più possibile. Il tutto passando da una specie di casa delle aste ove é possibile trovare i vari proprietari di auto da cui acquistare il mezzo più adatto per prezzo e stato di esso.

Il passo successivo sarà lavarlo, sistemare le parti meccaniche ed eventualmente fare modifiche estetiche a nostro piacimento. Nell'intermezzo tra una vendita e un'asta si affronteranno corse automobilistiche o strani tentativi di acquisto. Il tutto caratterizzato dall'obbiettivo finale del gioco: diventare il vero re del mercato.

Gameplay

Il gioco é un open world con una mappa abbastanza vasta. Nel gioco si ha anche la possibilità di sistemare il proprio ufficio, comprare la casa e man mano evolversi anche in quel senso. Insomma un vero simulatore a tutto tondo. Che non si limita al continuo acquisto ma anche ad affrontare sfide per aumentare le diversificazioni nel gioco.

Nella gestione in se forse la pecca più grande é data dal sistema di guida. Molto poco maneggevole e che spesso rende complesso anche solo il ritorno al garage con l'auto senza riportare danni alla carrozzeria. Questo rende anche molto più difficoltoso affrontare le gare presenti nel gioco.

Auto Sale Life personalizzazione auto

Comparto Tecnico

Sotto l'aspetto grafico Auto Sale Life si difende abbastanza bene nonostante qualche leggero bug in gioco. Ma si parla di cose davvero minime. Anche giocato in definizione minima la grafica rende bene. Forse la pecca maggiore viene dal comparto audio molto invasivo a volte con le musiche e questo comporta interruzioni di gioco per regolare lo stesso.

Insomma il gioco in se per se é sicuramente consigliato agli appassionati del genere. I difetti sono minimi e comunque tollerabili. Seguite Hynerd.it per scoprire altri giochi in esclusiva recensiti da noi.

Voto: 7.5 Auto Sale Life Auto Sale Life sicuramente é un simulatore unico nel suo genere. Ha ancora tempo per crescere e diventare davvero un must del genere. Interessanti molti aspetti e, per una volta, mettere in un simulation game delle vere e proprie sfide per affrontare al meglio il proseguo del gioco. Nuovo nel suo genere

Molto interessante l'aspetto delle gare L'aspetto della guida sicuramente va rivisto

In alcuni aspetti risulta monotono

