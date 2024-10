FIFAe World Cup 2024: al via il torneo eFootball

Konami ha ufficialmente annunciato il via delle fasi di qualificazione per l’edizione 2024 del FIFAe World Cup , campionato mondiale esports approvato dalla Federazione Internazionale del Calcio.

La competizione sarà suddivisa in tre segmenti principali. Dal 10 al 20 ottobre si svolgeranno i tre turni delle qualificazioni in-game. Seguiranno, dal 28 ottobre al 3 novembre, le fasi di candidatura nazionale nei 18 Paesi in gara. Infine, la fase finale della “ FIFAe World Cup 2024 ™”, che si svolgerà offline verso la fine del 2024.

Non è purtroppo ancora chiara la ragione di questa “illustre assenza.” Anche se per diversi esperti il tutto andrebbe presumibilmente ricondotto a degli accordi antecedenti tra le Federazioni nazionali (come la FIGC per l’appunto) ed EA. Ovvero il publisher di FC25 ormai in aperta rottura con la FIFA e con il suo diretto competitor: Konami.