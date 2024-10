Gillette e Dentsu Gaming presentano la nuova edizione della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0

In occasione della Milan Games Week & Cartoomics 2024, in programma dal 22 al 24 novembre, torna la competizione esport più attesa d’Italia che, per la prima volta, apre la partecipazione anche alla community di Fortnite, non solo ai professionisti. Dal 24 ottobre al via le qualificazioni online e, per passare al livello superiore, la Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0 non terminerà con la finale del 23 novembre, ma proseguirà nei mesi successivi con un torneo interamente online.

. Tutto pronto per l’edizione 2024 della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0, il celebre torneo esport di Gillette ideato e organizzato in collaborazione con Dentsu Gaming, la vertical solution di dentsu dedicata all’industry dei videogiochi.

Mani che tengono un controller di gioco con effetto neon e logo Dentsu Gaming.

La nuova edizione della competizione farà il suo attesissimo ritorno in una versione che passa al livello superiore: il Livello Labs 2.0, promettendo di ridefinire gli standard dei tornei esport in Italia. Anche quest'anno, infatti, Gillette alza la posta in gioco con un format rivoluzionario che fonde l'adrenalina del gaming competitivo con l'innovazione nel grooming, tipica del brand.

Il cuore pulsante del torneo sarà il lavoro di squadra, novità assoluta di questo appuntamento e per la prima volta nella storia del torneo, le porte si aprono a tutti: dai giocatori amatoriali ai pro-player, chiunque avrà la possibilità di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della competizione. Inoltre, le novità saranno anche nel formato della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0. Si partirà infatti con le qualifiche, il 24 e 31 ottobre, nella classica modalità Battle Royale sulla mappa di Fortnite. Fino ad arrivare ai Playoff del 7 novembre che si giocheranno nella mappa Gillette Labs created in Fortnite, ispirata all'estetica e all'avanguardia di Gillette Labs.

Nelle due fasi di qualifica i partecipanti prenderanno parte a un uno-contro-tutti per conquistare uno dei due posti disponibili nei sei team capitanati da stelle dell'universo Gaming, Twitch e lifestyle, che si lanceranno in una corsa mozzafiato per conquistare e mantenere il controllo di postazioni strategiche che premieranno astuzia e velocità.

Team di eSports celebra una vittoria in un evento importante, schermo verde sullo sfondo.



Giunti alla Finale, presso l'innovativo GameStorm Stage durante la Milan Games Week & Cartoomics (23 novembre), a guidare gli spettatori attraverso ogni momento elettrizzante ci saranno le voci iconiche di Xiuder e Piz, caster d'eccezione e ormai pilastri della competizione, che sapranno catturare ogni sfumatura dell'azione. Insieme a loro, la Gillette Bomber Cup brillerà ancora più intensamente grazie alla presenza dei capitani dei sei team Nezak, Billy Bella, Baffo, Rekinss, Predage e Myke pronti a portare il loro carisma e la loro esperienza all'evento. Qui, sotto i riflettori e davanti a un pubblico entusiasta, i migliori team si sfideranno per il titolo di campioni della Gillette Bomber Cup – Livello Labs 2.0.

Le iscrizioni per partecipare al torneo sono aperte sul sito ufficiale https://gillettebombercup.com/

Caricamento commenti...