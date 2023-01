Il creative Director di Avatar: Frontiers of Pandora, Magnus Jansen, ha recentemente dichiarato in merito alle proprie impressioni ed ambizioni sul titolo, come i lavori non stiano avvenendo in modo unilaterale, ma mediante una stretta collaborazione con Lightstorm Entertainment.

La nota casa cinematografica guidata da James Cameron, autore del colossal cinematografico, non si è limitata a conferire le licenze necessarie per i lavori al team di sviluppo, lasciandolo quindi in balia di sé stesso. Al contrario, sembrerebbe che ci sia stata invece una forte co-operazione tra Massive Entertainment, Lightstorm e Disney.

Jansen ha spiegato come uno degli obiettivi del team di sviluppo fosse quello di creare un mondo di gioco dinamico, abitato da creature uniche nel loro genere. Se ciò oggi risulta possibile, grande merito va riconosciuto al team Lightstorm ed ai suoi continui feedback che nel corso di questi 5 anni di sviluppo hanno saputo fornire agli sviluppatori di Avatar: Frontiers of Pandora; consigli ed opinioni di fondamentale importanza.

James parla poi di una vera e propria partnership tra i due team, elogiando i continui scambi di idee per poter regalare ai giocatori un’esperienza quanto più immersiva.

Il tempo è stato dedicato alla creazione di una nuova parte di Pandora e alla creazione degli strumenti necessari per darle vita sull’ultima generazione di hardware per console e PC. Magnus Jansen

Data l’incredibile reattività del mondo di gioco e l’encomiabile comparto grafico che il titolo sembrerebbe offrire, non c’è da rimanere sorpresi davanti a tempi di sviluppo tanto prolungati.

Avatar: Frontiers of Pandora è l’ambizioso progetto di Massive Entertainment, il cui lancio è programmato nel corso del prossimo anno fiscale di Ubisoft (tra l’aprile 2023 ed il marzo 2024).