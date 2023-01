Xbox developer direct: confermata la data

Indice dei contenuti Xbox Developer Direct - i giochi proposti

Arrivano sempre più notizie ufficiali sul grande evento organizzato da Microsoft incentrato sui nuovi videogiochi in arrivo su Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.

I team di Xbox e Bethesda parteciperanno allo showcase per la presentazione di nuove informazioni e gameplay di diversi giochi. Il sito ufficiale di Xbox Wire aveva già confermato che l’evento sarebbe stato incentrato su Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e The Elder Scrolls Online. Aaron Greenberg, dirigente della Microsoft, ha fatto sapere che l’evento avrà una durata di 43 minuti esatti!

Also since many folks have asked our show is tracking 43 mins long. As outlined in this announcement our goal has been to be as transparent as possible on what dev teams/games to expect to see in the show. Be sure to read the details from the 4 teams:https://t.co/PfitWOIsX5 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) January 12, 2023

L’Xbox Developer Direct si terrà mercoledì 25 gennaio a partire dalle ore 21:00 italiane e sarà visibile gratuitamente su YouTube e Twitch. L’evento sarà sulla falsariga dei Nintendo Direct, come ha anticipato il giornalista di Windows Central Jez Corden, quindi caratterizzato da una breve presentazione seguita da una lunga sequenza di video approfondimenti legata ai vari titoli.

Per quanto riguarda i giochi in sé i fan avranno l’amarezza di non sentire parlare di titoli come Fable, State of Decay 3, Contraband, Avowed, The Outer Wilds 2 ma, come dichiarato da Microsoft, soltanto di titoli in uscita nella prima metà di 2023.

I videogiochi di cui tratterà l’Xbox Developer Direct sono i lanci dei prossimi mesi; quindi lo sparatutto co-op a base di vampiri Redfall, l’avventura sandbox di Minecraft Legends e il nuovo capitolo di Forza Motorsport. E quasi sicuramente notizie sul mondo di The Elder Scrolls Online. Molto probabilmente verranno toccati anche altri titoli inerenti al Game Pass Xbox dato che fino a questo momento sono stati annunciati solo tre nuovi videogiochi (Persona 3, Portable Persona 4 Golden e Monster Hunter Rise).

É stato confermato che non si parlerà di Starfield, in quanto, Microsoft ha deciso di programmare un evento a interamente dedicato per la presentazione della nuova opera di Bethesda.

Xbox Developer Direct dovrebbe essere il primo di una serie di eventi videoludici nel 2023. Il tutto in attesa del grande ritorno estivo dell’E3 a Los Angeles dopo i due annullamenti nell’ultimo triennio.