Stando a quanto riportato dal noto leak BKTOOR5, sembrerebbe che nei prossimi aggiornamenti di Call of Duty: Modern Warfare 2 verranno reintrodotte due delle modalità di gioco più amate dai fan: Gioco delle Armi e Scontro, con la stagione 2 del titolo.

È prassi ormai consolidata quella della serie di Call of Duty di rilasciare il nuovo titolo privo di alcune delle modalità di gioco che lo hanno caratterizzato, salvo poi reintrodurre sopra citate game-mode con aggiornamenti futuri. La manovra donerebbe al titolo maggiore longevità ed infrangerebbe la monotonia del “tutto e subito” che porterebbe ben presto i giocatori di tutto il mondo alla saturazione ed in fine all’assuefazione. Per questo motivo, Call of Duty: Modern Warfare 2 sembra non essere diverso dai suoi predecessori.

I lavori di datamining all’interno del titolo avrebbero infatti dato luce a parecchi riferimenti a queste due modalità, ed i fan ne sono più che entusiasti. Gioco delle Armi e Scontro hanno segnato la saga di Call of Duty fin dalla loro introduzione, con concept semplici di gameplay ma allo stesso tempo fascinosi e divertenti.

Call of Duty – Modalità gioco delle armi

Gioco delle armi è una modalità nella quale tutti i giocatori iniziano la partita con la stessa arma. Ad ogni kill realizzata, l’arma cambierà, progredendo di potenza. Nel caso in cui il giocatore dovesse essere sconfitto, esso ritornerà ad usare la prima arma, dovendo quindi ricominciare tutto il ciclo. Il primo giocatore a realizzare un’uccisione con ogni arma vince.

Call of Duty – Modalità scontro

La modalità Scontro è stata introdotta soltanto nel primo Modern Warfare. In questa game-mode i giocatori si dovranno scontrare in match 2 contro 2 all’interno di aree molto piccole. Proprio per questo motivo, molti suppongono che Scontro possa non essere aggiunta in questo aggiornamento, in quanto ciò richiederebbe l’introduzione di molte arene create appositamente.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, XBox One ed XBox series X.