Gli studi di Obsidian Entertainment si lanciano nello sviluppo di quella che sarà la loro nuova opera magna. Avowed è un videogioco action RPG dalle ambientazioni naturalistiche e dallo stile grafico in grado di catturare il giocatore in un'ambientazione fantasy dove l'umanità si lega alla flora.

Seppur inizialmente l'uscita di Avowed fosse prevista per il 2024, gli studios di Microsoft hanno confermato che il titolo riceverà un posticipo nella sua finestra di lancio. Avowed sarà disponibile a partire dal prossimo 18 febbraio 2025 in esclusiva su Xbox Series S/X e PC.

Avowed: un connubio tra natura e civiltà

Ambientato nel mondo immaginario di Eora, già introdotto col franchise di Pillars of Eternity, Avowed GDR fantasy d’azione in prima persona. In occasione del Gamescom di quest'anno, i giocatori hanno avuto la possibilità di dare un primo sguardo all'opera, con una prova messa a disposizione da Obsidian.

I fortunati tester hanno avuto la possibilità di provare una fra tre classi disponibili (mago, ranger e berserker). Il gioco non presenta vere e proprie "classi", ma i personaggi messi a disposizione da Obsidian avevano l'intento di rappresentare al meglio le possibili build disponibili in Avowed.

La prova messa a disposizione del Gamescom mostra di fatto un progetto ambizioso, ricco di interazioni ambientali ed un level design degno di nota. Ovviamente sono ancora necessari dei lavori di rifinitura, in special modo dei combattimenti, percepiti come legnosi e non ancora totalmente immersivi.

Comparto tecnico ed FPS

Stando invece alle caratteristiche tecniche del titolo, Obsidian Entertainment pare abbia deciso di bloccare il titolo a 30 FPS, rispetto ai tanto ricercati 60 FPS. Infatti, stando alle dichiarazioni di Matt Hansen (direttore artistico del progetto) durante un'intervista con il podcast Iron Lords:

"Stiamo puntando a 30 fps, questo è l'obiettivo(...)lo studio ha sempre puntato a 30 fps stabili durante la creazione del gioco. in un titolo per giocatore singolo in prima persona i 60 fps non sono realmente necessari, e questo ci ha permesso di spingerci un po' più in là con gli effetti speciali, l'illuminazione e altri aspetti tecnici. È un compromesso che abbiamo accettato durante le prime fasi dello sviluppo, e siamo molto soddisfatti del risultato finale. Il gioco gira bene e ci sono tanti elementi a schermo: questo è sempre stato l'obiettivo".