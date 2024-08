Gamescom 2024 Opening Night: Ecco Tutti gli Annunci!

I riflettori sono puntati su Colonia, dove la Gamescom 2024 sta prendendo vita come la più grande fiera europea dedicata ai videogiochi. L'entusiasmo è alle stelle, alimentato dalla guida carismatica di Geoff Keighley, una delle figure più influenti del panorama videoludico. Quest'anno, la fiera promette di segnare un vero spartiacque per l'industria. Con anticipazioni mozzafiato, rivelazioni inaspettate e il ritorno di franchise amatissimi, la Gamescom 2024 sta catturando l'immaginazione dei giocatori di tutto il mondo. Preparatevi a scoprire i tantissimi annunci che definiranno il futuro del gaming!

Borderlands 4

Le danze si aprono con un teaser fulmineo che annuncia Borderlands 4. In una prospettiva in prima persona, la telecamera segue il protagonista mentre raccoglie da terra la maschera di uno Psycho caduta dal cielo come un meteorite. Purtroppo non sappiamo altro del titolo per il momento, ma di certo i fan della serie saranno entusiasti di quest'annuncio. Dopo l'uscita del film Borderlands nelle sale, questo momento si rivela perfetto per svelare il nuovo capitolo della saga. Per approfondimenti vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Call of Duty: Black Ops 6

Riprendendo quanto già anticipato all'Xbox Game Showcase, il palco viene ora ceduto a Raven Software, il team dietro lo sviluppo del titolo. A sorpresa, è stato presentato un gameplay della campagna, dimostrando la fiducia che Activision Blizzard ha deciso di riporre in questa modalità, spesso messa in ombra dalle più popolari modalità multiplayer e zombie. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Goat Simulator Remastered

Il trailer di annuncio mantiene intatto lo spirito folle e irriverente di Goat Simulator, strizzando l'occhio a titoli iconici come Skyrim, Grand Theft Auto e Assassin's Creed: Unity. Gli sviluppatori hanno garantito un'esperienza rinnovata, con un'interfaccia rivisitata, bug corretti e una grafica aggiornata. Inoltre, Goat Simulator Remastered offrirà ai giocatori tutti i DLC rilasciati, compreso un livello che era stato precedentemente disponibile solo nella versione mobile. Un pacchetto completo che promette di portare il caos caprino a nuovi livelli. Non abbiamo ancora alcuna data d'uscita ufficiale.

Dying Light: The Beast

Techland ha ufficializzato Dying Light: The Beast, un nuovo spin-off della serie Dying Light con protagonista Kyle Crane. Ambientato tra gli eventi del primo e secondo capitolo, il gioco, inizialmente concepito come DLC, è ora una stand-alone con oltre 20 ore di contenuti. L'ambientazione principale saranno i boschi di Castor, dove Crane, dopo anni di esperimenti sul suo DNA, avrà la capacità di trasformarsi in una creatura soprannaturale. Il titolo sarà disponibile su PlayStation, Xbox e PC, e sarà gratuito per i possessori della Ultimate Edition di Dying Light 2. Non abbiamo ancora alcuna data d'uscita ufficiale.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2024, Dragon Ball: Sparking! Zero è stato presentato con un nuovo trailer ed è stata rimarcata la data d'uscita ufficiale, l'11 ottobre 2024. Bandai Namco ha mostrato il suo picchiaduro ispirato alla serie di Akira Toriyama, con diverse sequenze di gameplay che includono combattimenti tra i personaggi del gioco. Il trailer ha svelato anche nuovi personaggi e scene che sembrano ispirate alla Saga di Buu, ampliando ulteriormente il roster del titolo. Per ulteriori dettagli, ecco il nostro articolo dedicato.

King of Meat

Il gioco è un'esperienza cooperativa per 4 giocatori che omaggia la modalità Death Run vista in titoli come Call of Duty 4, Garry's Mod e Counter-Strike: Global Offensive. Caratterizzato da uno stile vivace e accattivante, il titolo promette un'azione dinamica e coinvolgente. È stato presentato con un trailer molto accattivante e ben curato. Non abbiamo ancora alcuna data d'uscita ufficiale.

Lost Records: Bloom & Rage

Già annunciato in occasione dei The Game Awards dell'anno scorso, Don't Nod ci regala un ulteriore trailer. Si tratta di un'avventura narrativa a scelte multiple che racconta la storia di quattro amiche: Swann, Nora, Autumn e Kat. Ricorda molto Life is Strange, in quanto ne condivide gli sviluppatori. La prima "casetta" uscirà il 18 febbraio 2025, mentre la seconda il 18 marzo dello stesso anno.

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Trailer di alto calibro per il nuovo titolo di Saber Interactive. Avremo tra le mani uno sparatutto in terza persona che punta a superare quanto già fatto dal primo capitolo. Il protagonista Demetrian Titus si farà strada tra diverse orde di Tiranidi per liberare i pianeti invasi, promettendo un gameplay frenetico e divertente. Non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale.

Path of Exile 2

Finalmente annunciato l'attesissimo sequel di Path of Exile, tra i più importanti action RPG attualmente in circolazione. L'early access sarà disponibile dal 15 novembre di quest'anno.

Dune Awakening

Durante la Gamescom, Dune: Awakening ha svelato un nuovo trailer di gameplay e il periodo di lancio per la versione PC del suo MMO survival. Il gioco, ambientato nell’universo di Dune, arriverà nella prima metà del 2024. La presentazione ha catturato l'attenzione per la sua grafica e le meccaniche immersive.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds è stato presentato con un entusiasta trailer che ha rivelato dettagli sulle sue meccaniche di gioco e ambientazioni. Il titolo, che rappresenta una nuova aggiunta alla popolare serie, si distingue per le sue ambientazioni esotiche e l’innovativo sistema di combattimento. I giocatori esploreranno ambienti vasti e affrontano mostri in un mondo ricco di dettagli. La data di uscita non è stata ancora annunciata, ma il gioco ha già suscitato grande interesse per la sua promessa di esperienze di caccia epiche e dinamiche. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Sid Meier's Civilization 7

Come annunciato alla Summer Game Fest 2024, il nuovo capitolo della famosa saga Civilization è in arrivo a febbraio 2025. In occasione della Gamescom 2024, è stato presentato un trailer che ha svelato nuove caratteristiche e aggiornamenti del gioco. I dettagli emersi includono un sistema di diplomazia rinnovato, nuove civiltà e una maggiore personalizzazione delle strategie. Il titolo punta a modernizzare la serie mantenendo le sue radici nel gioco di strategia a turni, con un'attenzione particolare all'innovazione e alla profondità del gameplay. La data di uscita rimane ancora da definire, ma il gioco ha già generato grande attesa tra i fan della saga.

Starfield

L'espansione di Starfield shattered space è in arrivo il 30 settembre di quest'anno. Si tratta della prima grande espansione per il gioco che promette di ingrandire notevolmente l'universo di Starfield, offrendo nuove aree da esplorare. In occasione del Gamescom 2024, è stato presentato un trailer riguardando l'attesissimo veicolo REV-8.

Marvel Rivals

Sono stati annunciati 2 nuovi personaggi in arrivo nel nuovo gioco di Marvel Games: Captain America e Winter Soldier. L'uscita del titolo è programmata per il 6 dicembre 2024.

Secret Level

Dagli autori dell'amata serie Love, Death & Robots, è in arrivo una nuova serie TV su Amazon Prime Video interamente riguardante il mondo dei videogiochi. Si tratta di una serie antologica con protagonisti alcuni dei nostri personaggi più amati. Qui parliamo di Secret Level in modo più approfondito.

Batman: Arkham Shadow

Si tratta di un titolo giocabile unicamente tramite VR, in ristretto ai possessori di un META Quest. La data di uscita è programmata per ottobre 2024.

Little Nightmares 3

La nuova avventura targata Supermassive Games è stata ripresentata in occasione della Gamescom 2024 con un nuovo affascinante trailer. Come sappiamo, si tratta di un'avventura horror co-op, in cui i giocatori dovranno farsi strada in un mondo spaventoso e inquietante. Non è ancora stata annunciata alcuna data di rilascio ufficiale, ma sappiamo che sarà disponibile nel 2025.

Masters of Albion

Sviluppato da 22cans, Masters of Albion si distingue per la sua proposta innovativa nel panorama videoludico. Ambientato nell'affascinante mondo di Albion, il gioco offre una doppia esperienza: durante il giorno, i giocatori gestiranno e svilupperanno il proprio regno, mentre di notte si lanceranno in frenetiche battaglie contro orde di mostri. Questa combinazione di elementi gestionale e action promette un'esperienza coinvolgente e variegata.

Squid Game: Unleashed

Annunciato il gioco mobile di Netflix Games basato sulla loro famosissima serie Squid Game. In occasione dell'uscita della seconda stagione della serie prevista per il 26 dicembre di quest'anno. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Blizzard

Durante la presentazione, Blizzard ha svelato un entusiasmante trailer per la nuova espansione di Diablo IV, Vessel of the Hatred, in arrivo l'8 ottobre di quest'anno. Inoltre, la compagnia ha ricordato l'attesa espansione di World of Warcraft, The War Within, che debutterà il 26 agosto.

The First Berserker: Khazan

Uno dei protagonisti di questa Gamescom 2024 è stato indubbiamente The First Berserker: Khazan, grazie al suo trailer ben curato che ha offerto un primo sguardo al gameplay del titolo. Il gioco sarà disponibile su Xbox e PC nei primi mesi del 2025 e la closed beta è programmata dall'11 al 20 ottobre di quest'anno.

Indiana Jones and the Great Circle

Alla Gamescom 2024, è stata annunciata la data di uscita di Indiana Jones and the Great Circle per Xbox e PlayStation. Il gioco sarà disponibile a partire dal 20 novembre 2024. Il titolo, ispirato all’iconico archeologo, promette un’avventura coinvolgente con esplorazioni e enigmi, mantenendo intatto il fascino e l'atmosfera dei film della serie. La presentazione ha messo in luce nuove sequenze di gameplay e dettagli sulla trama, aumentando l’attesa tra i fan della saga.

Mafia The Old Country

Grande gioia per i fan della serie videoludica Mafia, che finalmente avranno un nuovo capitolo della serie. Sebbene non siano stati forniti molti dettagli sul gioco, è stato confermato che ulteriori informazioni saranno rivelate a dicembre. Il teaser mostrato ha suscitato curiosità riguardo alla trama e alle innovazioni del titolo, promettendo un’esperienza coinvolgente per i fan della serie. Si tratta di un prequel della serie Mafia, ambientato in Sicilia agli unizi del '900. Potete approfondire l'annuncio tramite il nostro articolo dedicato.

