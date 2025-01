Babygirl: trama, cast e data di uscita del nuovo film con Nicole Kidman

Babygirl, il nuovo film con Nicole Kidman, è uno dei più attesi di questo mese. Quest'opera è stata acclamata da pubblico e critica dopo il festival di Venezia, facendo ottenere all'attrice una candidatura ai Golden Globes come miglior attrice protagonista in un film drammatico, oltre che facendole aggiudicare la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al festival di Venezia.

La trama del film Babygirl

Una scena dal film, Babygirl.

Romy (Nicole Kidman) è un'amministratrice delegata molto potente. La sua vita è apparentemente perfetta, finchè non mette a rischio tutto per una relazione clandestina con il giovane e attraente stagista Samuel (Harris Dickinson). Lei è una donna potente, abituata a detenere il controllo in tutto e per tutto, all'interno del rapporto sessuale con il ragazzo però, sarà lui a detenere il controllo sulla donna. Questo film parla del disagio che la donna prova nella sua vita sessuale, e di come questo venga eliminato totalmente dal rapporto con il ragazzo. Un esempio eclatante di come la perfezione nel lavoro, nella famiglia e la tranquillità economica, possa spesso ceklare un disagio più profondo.

Il cast: chi troviamo al fianco di Nicole Kidman in Babygirl

Una scena dal film, Babygirl.

In questo film Nicole Kidman viene affiancata nella sua interpretazione spettacolare da due uomini che regalano una buona interpretazione. In primis Harris Dickinson, che interpreta il giovane Samuel, un personaggio forte e attraente. Si tratta di un attore britannico classe '96, che, nonostante diversi anni di carriera, non ha ancora ottenuto un vero e proprio boom, ma probabilmente questo film sarà proprio il suo trampolino di lancio. Con lui anche Antonio Banderas, che interpreta Jacob.

Quando esce Babygirl?