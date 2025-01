Anthony Mackie presenta Captain America 4: “Un sogno che si avvera”

È tempo di passaggi di consegne in casa Marvel. Lo abbiamo già visto nella serie televisiva Falcon and The Winter Soldier, ma in Captain America: Brave New World vedremo per la prima volta un nuovo Captain America sul grande schermo, interpretato da Anthony Mackie.

Dopo il “dono” di Steve Rogers a Sam nel finale di Avengers: Endgame, quello scudo che è uno dei più grandi simboli del Marvel Cinematic Universe, l’ex Falcon è pronto a ricoprire il ruolo del protagonista nel quarto capitolo della saga di Captain America, che al tempo stesso è un nuovo inizio.

In occasione dell’uscita al cinema di Captain America: Brave New World, prevista per il 12 febbraio, abbiamo partecipato all’incontro con l’attore protagonista Anthony Mackie. Una conferenza in cui il simpaticissimo Mackie è stato assoluto mattatore, tra momenti di risate e altri di riflessioni sulla situazione attuale nel mondo, in America e nell’universo Marvel.

"Fare Captain America: Brave New World è stata un'esperienza fantastica. Ho fatto il mio primo film 24 anni fa. Sono arrivato 11 anni fa nel MCU e non ho mai pensato che questa possibilità si potesse realizzare. È un sogno che si avverà. Sono cresciuto guardando Superman, Batman (Michael Keaton è il mio Batman) per cui poter essere Captain America per un gruppo di ragazzi è qualcosa di incredibile".

Captain America: Brave New World

Polemica negli USA per le parole di Anthony Mackie: “Cap non rappresenta l’America”

Anche tanta America, ovviamente, nelle domande rivolte a Anthony Mackie. Quando gli è stato chiesto, ad esempio, quali consigli darebbe a Donald Trump, la risposta dell'attore è stata: "Gli direi di essere comprensivo e compassionevole. Penso che la cosa bella dell'essere un leader è che non devi dire a tutti cosa devono fare, ma se ascolti tutti quanti puoi farti un'idea di cosa vogliono e di cui hanno bisogno. Quindi gli direi di avere una mente aperta".

L’incontro romano è stato anche fonte di polemica negli Stati Uniti, quando è spopolato in rete un passaggio delle dichiarazioni di Mackie. "Per me, Captain America rappresenta molte cose diverse, non credo che il termine 'America' debba essere una di quelle rappresentazioni. Si parla di un uomo che mantiene la sua parola, che ha onore, dignità e integrità. Una persona di cui ci si può fidare"

Anthony Mackie ha prontamente risposto con una storia Instagram a tutti coloro i quali avevano frainteso le sue parole. "Voglio essere chiaro, sono orgoglioso di essere americano e portare lo scudo di un eroe come CAP è l'onore di una vita. Nutro il massimo rispetto per coloro i quali servono e hanno servito il nostro Paese. CAP ha caratteristiche universali con cui le persone di tutto il mondo possono identificarsi".

Anthony Mackie su Harrison Ford: "Ha fatto licenziare qualcuno"

Harrison Ford come Hulk Rosso in Captain America: Brave New World

C'è anche una leggenda come Harrison Ford nel cast di Captain America: Brave New World. Mackie ha raccontato qualche aneddoto divertente sulla convivenza sul set con l'interprete di Indiana Jones e Han Solo. Dalla loro prima uscita in un ristorante italiano di Atlanta, visto che Ford "ama la cucina italiana"; fino ad un attore che è stato licenziato per l'emozione di recitare davanti a Ford.

"Un ragazzo doveva dire una sola battuta in tutto il film. Doveva essere convincente guardando dritto negli occhi Harrison Ford, ma non ci riusciva per la troppa emozione. Beh, è stato licenziato. Questo è l’effetto che fa Harrison".