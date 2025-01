Timothée Chalamet è il Bob Dylan perfetto: l’Oscar è alle porte?

A Complete Unknown è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 23 gennaio, anche se negli Stati Uniti la pellicola aveva debuttato in tempo per Natale. Protagonista del nuovo film di James Mangold (Ragazze interrotte, Le Mans '66, Indiana Jones - Il quadrante del destino) è Timothèe Chalamet, ormai simbolo consolidato della Gen Z (trovate qui i suoi 3 migliori film).

La cerimonia degli Oscar si terrà il prossimo 2 marzo, ma le nomination sono state già annunciate. Tralasciando film snobbati e grandi esclusi (un esempio per tutti: Guadagnino), A Complete Unknown si è guadagnato ben 8 candidature compresa quella al Miglior film, alla Miglior regia e ai tre attori, Monica Barbaro (che interpreta Joan Baez), Edward Norton (Pete Seeger) e naturalmente Timothèe Chalamet, nei panni di un perfetto (s)conosciuto Bob Dylan.

Ma la nomination è meritata? Davvero dopo Elio, Willy Wonka e Paul Atreides, Chalamet è il Bob Dylan perfetto? Scopriamolo insieme!

Timothée Chalamet in A Complete Unknown.

Timothée Chalamet come James Dean

Questa non è la prima nomination agli Oscar per Timothée che, già nel 2017 aveva ricevuto la sua candidatura come Miglior attore protagonista per Call me by your name, film che l'aveva lanciato nel panorama cinematografico e che aveva segnato l'inizio del suo sodalizio artistico con Luca Guadagnino. Con A Complete Unknown (qui la nostra recensione), Timothée Chalamet eredita il primato di James Dean. L'attore che interpreta Bob Dylan è, infatti, il secondo attore più giovane a ricevere due candidature agli Oscar.

La prima nomination era arrivata a 22 anni e la seconda a 29, entrambe prima dei trent'anni. Nel caso di Dean, il celebre attore aveva ricevuto due candidature postume per La valle dell'Eden e Il Gigante. Con A Complete Unknown Timothée Chalamet, amato da tutti e voluto dai registi più acclamati, ha sicuramente lasciato il segno; dando prova delle sue capacità e della sua innata dedizione, ha dimostrato di essere un degno erede di James Dean, nonché un'emblema della cinematografia contemporanea.

Timothée Chalamet in A Complete Unknown.

Come si diventa Bob Dylan?

Magari la sua interpretazione di Bob Dylan potrà fargli guadagnare l'ambita prima statuetta? Per avere la risposta dovremo aspettare ancora un po', ma, vittoria a parte, la sua performance rimane magistrale. Timothée Chalamet si è preparato per ben 5 anni e mezzo (qui le curiosità sul film), dal momento che il film, per via del Covid e dello sciopero degli sceneggiatori, ha subito continui ritardi. Questo lasso di tempo ha però permesso all'attore di studiare a fondo il personaggio di Dylan.

Per questo ruolo, Timothée Chalamet ha iniziato lezioni di chitarra nel 2019 e ha anche imparato a suonare l'armonica. Non dimentichiamoci anche che tutte le canzoni presenti nel film sono state registrate dal vivo, quindi non sono state aggiunte in post-produzione. Inoltre per cogliere al meglio l'autenticità del canto, non sono stati usati né auricolari né strumenti acustici moderni anche durante le riprese del Newport Folk Festival.

Timothée Chalamet in A Complete Unknown.