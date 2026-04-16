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La Mummia di Lee Cronin, Recensione: un efficace ribaltamento del classico

Dimentica la Mummia che conosci: Lee Cronin ha trasformato completamente il mito. Ecco la nostra recensione di Lee Cronin – La Mummia.

Recensione di 

Poster di Lee Cronin - La Mummia

Lee Cronin - La Mummia

Anno d'uscita: 2026
8/10
La recensione in breve:

Lee Cronin – La Mummia è un film forte, marcatamente gore, che mescola il genere delle possessioni con l’esoterismo egizio; un’altra vittoria per il regista dopo Evil Dead Rise.

Data di uscita7 aprile 2026
Durata134 min
RegiaLee Cronin
Cast Principale
Jack ReynorCharlie Cannon
Laia CostaLarissa Cannon
May CalamawyDetective Dalia Zaki
Natalie GraceKatie Cannon
GenereHorror, Mistero
Vai ai voti della critica ↓

Cosa è la prima cosa che ci viene in mente pensando alle mummie? L’Egitto affascinante, ovviamente, e per coloro che sono nati negli anni ’90, soprattutto Imoteph, la mummia del film con Brendan Fraser.

Quest’ultima considerazione è fondamentale, in quanto Blumhouse ha più volte sottolineato che questo film non è il seguito storico de La Mummia di Stephen Sommers, ma qualcosa di completamente diverso.

Fa sorridere il fatto che chiunque abbia visto il trailer de La Mummia di Lee Cronin abbia anche solo per un momento pensato all’altra pellicola, molto leggera, avventurosa e divertente. Ma analizziamo ora questa "nuova" Mummia. Ecco la recensione, spoiler free, di Lee Cronin - La Mummia.

La Mummia di Lee Cronin, di cosa parla?

Senza incappare in spoiler, il film segue una famiglia composta da due adulti (Jack Reynor e Laia Costa), con la madre in attesa di un’altra bambina, un figlio (Shylo Molina) e una figlia, Katie (Emily Mitchell), che a un certo punto scompare durante un viaggio di lavoro al Cairo, in quanto il padre, Charlie Cannon, è un giornalista.

Nonostante le ricerche, la famiglia, dopo ben 8 anni, è costretta a voltare pagina, ma ecco che un aereo, che trasporta uno strano sarcofago, precipita, rivelando il suo incredibile contenuto: una Katie ormai cresciuta (interpretata da Natalie Grace), che però non è più la stessa di prima, non solo per il terribile trauma che ha subito, ma perché una forza oscura è legata alla mummia/bambina.

Sfondo - Lee Cronin - La Mummia (2026)
Lee Cronin - La Mummia - Sfondo / Atomic Monster, Blumhouse Productions, New Line Cinema, Domain Entertainment, Wicked/Good

Come ha fatto la bambina a finire in un sarcofago, mummificata, e sopravvivere? È questa la domanda che attanaglia i genitori della piccola e gli spettatori.

Un crescendo di ansia costante e gore

Siamo a conoscenza dell’altro piccolo capolavoro del regista, esordiente con The Hole in the Ground (2019), ma poi conosciuto con Evil Dead Rise del 2023, un sequel de La casa di Sam Raimi, dove il libro maledetto Necronomicon torna alla ribalta, questa volta in un appartamento cittadino e non in una casa in mezzo al bosco.

Già apprezzato per il body horror e il trucco del film, qui, in questa nuova La Mummia, Cronin fa un passo in avanti, con effetti pratici talmente ben riusciti da rendere il tutto viscido e disgustoso, ovvero proprio ciò che il film vuole fare: turbare lo spettatore e far distogliere lo sguardo in certe scene, forti anche per coloro che di horror ne hanno visti tanti.

Il personaggio di Katie: una emanazione della regia di Cronin

Con l’ottima interpretazione della giovane attrice, vediamo un personaggio terribile, horror allo stato puro; a tratti sembra di vedere un film sulle possessioni demoniache. Nonostante il carattere volutamente spaventoso della bambina/mummia, andando avanti con la trama e scoprendo i vari misteri, non si può fare altro che provare anche un’immensa pena per la ragazzina e, soprattutto, per la sua famiglia.

La regia di Cronin non delude: come in Evil Dead Rise, il ritmo, una volta cominciato l’orrore, è incalzante, senza lasciare allo spettatore il tempo di riprendersi. La fotografia è cupa, i colori del grigio e del marrone la fanno da padrone, per dare l’effetto di sporcizia e sabbia. Tutto l'opposto rispetto agli altri film de La Mummia dove si vede un Egitto affascinante, solare e con colori accesi.

Sfondo - Lee Cronin - La Mummia (2026)
Lee Cronin - La Mummia - Sfondo / Atomic Monster, Blumhouse Productions, New Line Cinema, Domain Entertainment, Wicked/Good

Qui invece vediamo piramidi nere, cunicoli sotterranei e claustrofobici. Nulla conduce a un Egitto ricco di oro e lapislazzuli.

Una regia gore viscerale, più simile per sensazioni a The Substance che a uno dei nuovi film su L’esorcista, anche se questa mummia richiama sicuramente il primo capolavoro di William Friedkin.

Distoglierete lo sguardo più di una volta e, se vedrete Lee Cronin - La Mummia in una sala con un ottimo Dolby Surround, dovrete spesso tapparvi le orecchie dalla paura.

Progresso del punteggio
8SCORE

"Ottimo"

Recensito da Simona Ciccarini

Certificato da:
Metodo di Valutazione

Disponibile su:

Simona Ciccarini, dottoranda in diritto commerciale a Helsinki. Da sempre con una grande passione per il cinema e la scrittura, grazie a Hynerd posso condividere i miei interessi.

Scheda Tecnica

Titolo originale
Lee Cronin's The Mummy
Cast Completo
Jack Reynor
Charlie Cannon
Laia Costa
Larissa Cannon
May Calamawy
Detective Dalia Zaki
Natalie Grace
Katie Cannon
Shylo Molina
Sebastián Cannon
Billie Roy
Maud Cannon
Veronica Falcón
Carmen Santiago
Hayat Kamille
The Magician
مي الغيطي
Layla Khalil
Emily Mitchell
Young Katie Cannon

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