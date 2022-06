Barbie: Margot Robbie e Ryan Gosling in versione rollerblade e rodeo

Il film live action Barbie, ispirato alla famosissima bambola della Mattel, è diretto da Greta Gerwig, coautrice insieme al marito Noah Baumbach. Il film è in sviluppo da diversi anni e ha subito numerosi intoppi, soprattutto nel settore della produzione, ma finalmente siamo vicini alla sua uscita. Margot Robbie non solo è la protagonista nei panni della bambola, ma è anche l’addetta alla produzione del film. Ad interpretare la controparte maschile invece sarà Ryan Gosling nei panni di Ken. Le riprese della pellicola sono in corso a Leavesden e Los Angeles, ma i fan possono già pregustare i look dei protagonisti grazie a delle nuove foto direttamente dal set.

Le nuove foto dal set mostrano Margot Robbie e Ryan Gosling che pattinano sulla spiaggia con dei rollerblade, ma non è tutto, perché altre foto mostrano i due amati attori anche in versione rodeo. I fan sono letteralmente impazziti sul web e non vedono l’ora di poter vedere il film distribuito nelle sale. Ecco le foto:

Margot Robbie e Ryan Gosling no set de Barbie em Venice Beach! 🎀 pic.twitter.com/fFjp06SDju — MRBR Photos (@mrbrphotos) June 28, 2022

Margot Robbie e Ryan Gosling no set de gravações do live-action da Barbie! pic.twitter.com/COWRCo58l3 — POPTime (@siteptbr) June 23, 2022

Come annunciato recentemente dal CinemaCon tenutosi a Las Vegas in occasione del panel della Warner Bros., la data di uscita del film è stata fissata per l’estate del prossimo anno, precisamente per il 21 luglio 2023. Nel cast troveremo anche Issa Rae, Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera e America Ferrera.