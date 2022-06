I Goonies: ecco i primi dettagli della serie remake

I Goonies, popolarissimo cult del lontano 1985, resta tutt’ora immortale e, a dimostrazione di ciò, è stato ufficializzato un remake seriale del film che sarà presto disponibile su Disney Plus. Il remake sotto forma di serie sarà prodotto da Disney Plus, The Donner Compan e Amblin e non sarà un sequel del classico di Richard Donner. Difatti, il rifacimento de I Goonies in versione seriale di Disney Plus sarà incentrato su un gruppo di filmmaker che tenteranno di realizzare un remake inquadratura per inquadratura del famoso film degli anni ’80.

La produttrice Gail Berman ha parlato della serie in una recente intervista con Variety rivelando che l’idea iniziale era nata con un soggetto diverso, ovvero I predatori dell’arca perduta della Lucasfilm:

Questa è una collaborazione tra me, Amblin e Lauren Shuler Donner. Quando ero alla Paramount, c’erano alcuni ragazzi che giravano questo film su I predatori dell’arca perduta, un remake inquadratura per inquadratura. Se ne è occupata la stampa all’epoca, e lo studio ne era molto colpito. Ho pensato che fosse un’idea straordinaria, e mi è sempre rimasta in testa: come prendere un’idea del genere e trasformarla in una serie TV?

Quindi una volta che la Warner è riuscita ad assicurarsi i diritti de I Goonies, la produttrice si è data da fare per rendere l’idea una realtà:

Avevamo bisogno di uno scrittore eccezionale e di ottimi partner, quindi abbiamo portato l’idea ad Amblin e loro l’hanno adorata. Sarah Watson è la nostra creatrice. La serie è la storia di una città e di una famiglia sul modello di Friday Night Lights, e al suo interno si racconta la storia di un remake inquadratura per scena de I Goonies. Siamo andati da Warner Bros. e da Toby Emmerich a chiedere se potevamo avere i diritti. Hanno detto di sì, ovviamente, per via di Steven Spielberg e dei Donner. Ora lo stiamo facendo per Disney+.

Il progetto per il remake seriale de I Goonies è intitolato attualmente Our Time ed alla sceneggiatura vede Sarah Watson: