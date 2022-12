Black adam in streaming: ecco dove guardarlo

Black Adam sbarca in home digital video, con 10 minuti gratuiti in anteprima. Ecco dove potete trovare l’ultimo film DC.

Black Adam, l’ultimo film del DC Universe uscito nelle sale italiane il 20 ottobre, è già pronto per conquistare le case di tutti i fan (e non solo). Il film DC, che al botteghino non ha avuto un grandissimo successo nonostante essere stato al primo posto del box office nostrano per qualche settimana, è stato distribuito per l’home streaming digitale e da oggi potete guardarlo comodamente da casa.

Black Adam è disponibile da oggi, lunedì 5 dicembre, su tutte le principali piattaforme per l’acquisto e il noleggio, nonché: Apple Tv, Amazon Prime Video, Youtube, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Black Adam in streaming: 10 minuti di anteprima gratuita

Per chi ancora non fosse convinto di guardare Black Adam e dargli una chance, ecco che viene in soccorso Warner Bros. Italia, che ha reso pubblici e gratuiti i primi 10 minuti del film. Qui sotto trovate l’anteprima.

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi Dei, Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena ed è pronto a scatenare la sua visione di giustizia sul mondo moderno, abituato agli eroi, ma non ad uno come lui.

La pellicola, che al box office mondiale ha guadagnato (fin qui) quasi 400.000.000 di dollari, può e deve continuare la sua corsa in home digital streaming, ancora prima dell’home video. Black Adam rappresenta il punto di svolta del DC Universe in seguito alle vicende interne di Warner e DC, che ha portato alla recente apertura dei DC Studios, con James Gunn nominato co-presidente e co-amministratore delegato.