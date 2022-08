Bones and All: ecco il primo teaser trailer del film

Ormai mancano pochissime settimane all’attesa Mostra del Cinema di Venezia e, come di consuetudine, è proprio in queste settimane che iniziano ad essere distribuiti i trailer dei film che parteciperanno al Festival. Tra le pellicole più attese c’è Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino che vede ancora come protagonista Timothée Chalamet dopo il successo della loro scorsa collaborazione, Chiamami col tuo nome, e che ha visto poche ore fa essere distribuito il proprio teaser trailer.

È Timothée Chalamet il primo a condividere attraverso i propri canali social l’atteso teaser trailer di Bones and All, pellicola in concorso alla 79esima edizione del Festival di Venezia. Basato sul romanzo omonimo di Camille DeAngelis, il film è incentrato sull’amore tra due cannibali, Maren (interpretata da Taylor Russell) e Lee (interpretato da Timothée Chalamet), e sul loro viaggio attraverso l’America.

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL 🩸🩸🩸 pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

Nel cast di Bones and All, oltre il sopra citato Chalamet, ci saranno anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Della sceneggiatura si è occupato David Kajganich, già autore assieme a Guadagnino di Suspiria e A Bigger Splash. Se per la distribuzione americana ed internazionale la responsabile sarà MGM, con il film in uscita il 23 novembre, in Italia invece se ne occuperà la Vision Distribution.